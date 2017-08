Martha Chávez le manda misil a Daniel Urresti y este le responde con una bomba atómica

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas

cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



BRONCA I

La fujimorista Martha Chávez le recordó al exministro Daniel Urresti ‘que sus mentores (Ollanta Humala y Nadine Heredia) se encuentran presos’ por obstruir investigaciones. Ayayay...



BRONCA II

Daniel Urresti no se quedó tranquilo y así refutó: “Señora Martha Chávez, la hija de su mentor (Alberto Fujimori) asiste a la Fiscalía cuando le da la gana y tiene un historial familiar de fugas al Japón”. Uyuyuy...



SE QUEJAN

Congresistas del Frente Amplio mandaron un oficio al ministro Carlos Basombrío (Interior) quejándose -según ellos- de la ‘feroz agresión’ que sufrieron a manos de policías. No me diga...



DICE 'NO'

Nos cuentan que la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, ha jurado y rejurado que su portafolio ‘no se fusionará’ con otra cartera. Por ahí dicen otra cosa. Huuummm...



VIDEÍTO

Así que el videíto de Keiko Fujimori en su cuenta de Facebook fue colgado por unos pocos minutos, luego lo borraron y, al final, lo volvieron a publicar. ¿Le habrán hecho alguna maquilladita?...