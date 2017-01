Martha Chávez y 10 frases de su explosiva entrevista a Trome que darán que hablar esta semana [VIDEO y FOTOS]

Habla fuerte. La excongresista Martha Chávez opinó sobre varios temas de coyuntura en una entrevista exclusiva a Trome en la que no le tembló la mano para hablar de los temas más picantes de la coyuntura actual.



Desde su balance de los seis meses del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pasando por las coimas de Odebrecht y sus repercusiones políticas, Martha Chávez no dudó en dar su siempre frontal punto de vista.



En la entrevista que Martha Chávez concedió a Trome dice, por ejemplo, que está desconcertada porque PPK aún no se da cuenta dónde está y cada vez que habla su ministro del Interior, Carlos Basombrío, “asaltan cinco bancos”.







Pero eso no es todo ya que Martha Chávez también se pregunta si PPK está involucrado en las coimas de Odebrecht y critica duramente la imposición de la denominada ‘ideología de género’ en los colegios.



Arriba te dejamos 10 frases de la explosiva entrevista que Trome le hizo a Martha Chávez.

