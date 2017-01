Martha Chávez habla de la ideología de género, Odebrecht, PPK y mucho más

Es una de las ‘históricas’ del fujimorismo. Hoy se desempeña como asesora de la primera vicepresidencia del Congreso de la República. Fue parlamentaria. Abogada, docente universitaria y también candidata a la Presidencia de la República. Siempre es importante escuchar la otra campana. Es parte de la democracia.



Señora Martha Chávez, han pasado seis meses del gobierno de PPK, ¿cuál es su sensación?

De desconcierto total. Pese a que se avizoraba por la campaña cosas muy graves, fue una campaña tan sucia donde hubo intervenciones indebidas a favor del señor Kuczynski, pero a pesar de eso, tenía todavía la confianza de un equipo eficiente, pero estoy desconcertada.



Algunos opinólogos denominaron al gabinete de PPK como ‘de lujo’, ¿le parece que es así?

Absolutamente, no. De ninguna manera podría ser de lujo, porque pese a la crisis, nos estamos dando el lujo de tener un presidente que todavía no se da cuenta dónde está.



¿Cómo ve el tema de la seguridad ciudadana?

En nada. Habla el ministro Basombrío y asaltan cinco bancos.



El presidente me dijo la semana pasada que ‘van bien’, pero que han heredado una situación difícil del gobierno pasado, ¿comparte esa opinión?

Ahí hay un tema importante. Cuando vino el presidente, dio su primer mensaje a la Nación, y cuando vino el gabinete a hacer el voto de investidura, estaban mudos respecto a cómo encontraron la situación del país, incluso, incumpliendo el mandato constitucional, y entonces Fuerza Popular les sacó alguna información respecto a la situación.



El fujimorismo tiene mayoría en el Congreso, ¿está apoyando a la gobernabilidad del país?

Absolutamente y lo hemos hecho desde siempre, incluso en el peor momento de la persecución con el señor Toledo y éramos solamente tres congresistas. Se ha hecho en el gobierno del señor García, también con el señor Humala, a quien su propia gente lo quería censurar y vacar, y nosotros nos opusimos. Ahora hemos dado todo lo que corresponde: el voto de investidura, la delegación de facultades muy amplia, en la que incluso se han excedido y nos están tomando por un poco distraídos.

VACANCIA

Una revista local publicó que Keiko y el fujimorismo ven como posible la vacancia presidencial, por información que vincularía a PPK con Odebrecht, ¿eso es cierto?

Desconozco que eso se haya planteado. En todo caso, siempre es una posibilidad cuando se habla de actos gravísimos de corrupción. Entonces no somos nosotros, sino es el periodismo, los medios y las investigaciones foráneas las que están determinando esa posibilidad, pero creo que al fujimorismo no le interesa la vacancia del señor Kuczynski. Además, ¿en favor de quién?, ¿del señor Vizcarra?, ¿en favor de la señora Aráoz?



Verónika Mendoza dijo que Keiko no tenía autoridad moral para hablar sobre corrupción, ¿qué le respondería?

La que no tiene autoridad moral es ella, que era el brazo derecho de Nadine Heredia. Ha escrito en las agendas millonarias, donde se le ha robado millones al pueblo venezolano y donde hay también indicios de gravísima corrupción sobre el caso Odebrecht. Entonces, la señora Mendoza lo menos que puede hacer, es quedarse callada.



ODEBRECHT

El escándalo de Odebrecht no deja de sorprendernos, ¿qué cree usted que va a pasar?

Como ya lo avizoran hasta periodistas afines al gobierno, va a haber un tsunami.



Los informes dan cuenta de que se pagaron millonarias coimas durante los gobierno de Humala, Alan y Toledo, ¿usted cree que los propios presidentes son responsables de esos negociados?

Habría que ver. Yo insisto que la responsabilidad penal no se presume ni tampoco es colectiva. Es personal. Hay que indagar.



Algunos han revelado que en el gobierno de Alberto Fujimori también hubo las mismas coimas y negociados de los otros gobiernos, ¿qué tiene que decir?

Siempre, sobre todo los que tienen responsabilidad, van a querer retocar las cosas. Es cierto que Odebrecht tuvo presencia a finales de la década de los noventa en algunas obras, pero también es cierto que, de acuerdo a la información que ha publicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht mismo señala y fija el inicio de esta maquinaria corrupta a partir del 2001.



El diario Folha de Sao Paulo reveló que el expresidente ‘Lula’ dispuso que se entreguen 3 millones de dólares a la campaña nacionalista, ¿cómo se puede tipificar eso?

Es un acto de corrupción, porque en primer lugar es una violación a la ley nacional, que no permite financiamiento externo a los partidos políticos. Por otra parte, es dinero que no es del bolsillo del señor ‘Lula’. Es dinero del Estado y del pueblo brasileño, o sea, hay un origen corrupto y un destino corrupto.

¿En el fujimorismo siguen pensando que hubo una confabulación entre PPK y el gobierno de Humala para impedir que Keiko gane las elecciones?

Es evidente. Usando términos futbolísticos, fue un gol con ‘la mano de Dios’, mejor dicho con ‘la mano del diablo’. No se repartió a tiempo el material, en algunos sitios, como la selva central, pusieron el voto electrónico con todo lo que puede significar eso para la gente que no está familiarizada, no permitieron votar a los policías, no llegó material a las zonas que son los bolsones del fujimorismo. Para mí, sencillamente ha habido una ayudita y se ve en la continuidad, en las palabras del señor PPK en favor de no investigar, él dice ‘no perseguir a Nadine Heredia’.



Algunos analistas sostienen que el caso Odebrecht va a arrasar con la clase política tradicional y van a surgir nuevas figuras, ¿comparte esa opinión?

Decididamente va a quitarles la careta a muchas personas. Eso es lo bueno, porque hay mucha gente que presume de una calidad moral que no tiene y precisamente son los más censores de todos.



Otros han calificado a PPK de ‘blando’ con la corrupción, ¿le parece que es así?

Yo diría más aún. ¿Ha sido parte de la corrupción? Yo me lo preguntaría.



¿Cree que existe desinterés por parte de este gobierno por investigar a fondo el caso Odebrecht?

Sí, por supuesto, y tiene muchos vínculos. No solamente directos durante la época del señor Toledo, sino también en continuidad, como diríamos, con apoyo del gobierno del señor Humala.



¿Le parece bien que el Ministerio de Educación incluya en la currícula de los colegios la llamada ‘ideología de género’?

No. Me parece un propósito de envenenar las mentes de los niños, de eliminar el papel que los padres tienen en todo el proceso educativo y formativo de sus hijos y meterles de contrabando teorías peligrosas que relativizan todo. De acuerdo a eso y bajo el argumento de la igualdad -todos nosotros estamos de acuerdo en la igualdad y que no haya discriminación-, les meten conceptos errados, como por ejemplo, que yo puedo hoy día ser mujer y mañana, si me da la gana, soy hombre. O sea, que la sexualidad no es algo que tiene que ver con un orden natural, con una definición biológica, que a veces yerra es cierto, pero ellos buscan convertir ese problema en generalidad y nos quieren arrinconar a quienes somos heterosexuales. Nosotros somos los culpables...



En sus redes sociales, usted ha criticado que el matrimonio homosexual del economista Oscar Ugarteche realizado en México se pretenda inscribir en el Reniec del Perú, ¿por qué?

... Tendrían que modificar la Constitución para hacernos creer que el matrimonio puede ser el matrimonio de dos hombres o el matrimonio entre un papá y su hija o entre hermanos, porque claro se horrorizan y dicen: ‘La doctora Chávez está comparando al incesto’. Por qué tenemos la idea del incesto, ¿por qué? Porque hay un orden natural que nos dice que no me puedo casar con mi hermano o con mi hija, pero quieren llevarnos a que la ley no tenga ningún límite ni un orden.



Muchas gracias señora Martha Chávez, más allá de estar de acuerdo o no, siempre es importante escuchar su palabra...

Muchas gracias a ti.



(Oscar Torres)

