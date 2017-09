Martha Chávez pide el indulto para Alberto Fujimori para “reconciliar” al Perú [VIDEO y FOTOS]

Es una lideresa histórica del fujimorismo. Fue parlamentaria y también candidata a la presidencia de la República. Hoy se desempeña como asesora de la primera vicepresidencia del Congreso de la República. Abogada y docente universitaria, Martha Chávez es una de esas voces que impone respeto en Fuerza Popular.



Martha, todo parece indicar que PPK va a indultar a Alberto Fujimori, ¿cree que esto va a generar más conflicto social?

Dios quiera que sea así, que se le indulte al presidente Fujimori. Respecto a la pregunta, creo que al contrario, va a ser un elemento de reconciliación para el país, ya que la verdad y la justicia son valores que ayudan a las personas. Debe tener un efecto positivo necesariamente.



Te lo digo porque algunos analistas consideran que no se le debe dar el indulto a una persona sentenciada a 25 años por graves crímenes...

Eso sería si es que hubiera existido una sola prueba de la responsabilidad en esos graves crímenes. Todo el mundo, salvo los que tienen ‘mala leche’, y no se necesita ser abogado para esto, que conocen los antecedentes de cómo se gestó esta sentencia y conocen el contenido de la misma, saben que es absolutamente injusta, pues la dieron jueces que no tenían la independencia necesaria ni la voluntad de hacer justicia y que han encontrado culpable al presidente Fujimori sin tener ningún elemento objetivo de prueba.



Ya se están anunciando marchas de colectivos que acusan de ‘traidor’ a PPK si es que libera a Alberto Fujimori, ¿qué piensas?

Es la alquimia criolla o caviar, que convierte lo que era oro en plomo. Entonces, no hay que hacerles mucho caso.



Los colectivos, como ‘No a Keiko’, por ejemplo, dicen que ella representa a la mafia que gobernó con Montesinos y la peor forma de hacer política en el Perú...

Claro y mientras tanto son amadrinados por la que verdaderamente puede ser, y ahí estará la justicia, más bien responsable de muchos delitos, que es la señora Nadine Heredia.



DERROTA ELECTORAL

Sin lugar a dudas, el fujimorismo es la mayoritaria fuerza política en el país. ¿Keiko aún no cierra las heridas por la derrota electoral?

No, Keiko decididamente ha pasado esa página muy prontamente, pero una cosa es pasar la página y otra no recordarlo para que nunca más se repita. Ella y su grupo le dieron el voto de investidura al Gobierno en menos de 30 días, delegación de facultades, le aprobaron una Ley de Presupuesto que mereció la felicitación del presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, y así una serie de medidas por las que no se puede quejar el Gobierno.



Te lo comento porque ‘Hildebrandt en sus trece’, por ejemplo, comenta que el plan de ella es vacar a PPK finalmente. ¿Qué tienes que decir?

Más bien el que tiene vacado todo pensamiento positivo de su espíritu y de su cabeza es el señor Hildebrandt hace muchos años.



KENJI

¿Por qué crees que Kenji está marcando un propio perfil dentro del partido en contra de lo que hace Keiko?

Ahí hay una confusión y espero que Kenji recapacite y entienda que una organización política se fortalece desde dentro, no desde la vereda del frente.



En el entorno de Kenji se comenta que él piensa que Keiko ya perdió dos elecciones y no va a tener una tercera oportunidad. ¿Tú lo crees así?

Yo no lo creo así. Además, hay que saber que esta elección no se perdió. Creo que Keiko la ganó y se la arrebataron. Entonces, están fuera, diríamos, de la realidad las personas que pueden pensar y aconsejar eso a Kenji.



¿Está mal aconsejado Kenji en este momento?

Me parece que las personas que aparentemente influyen en él, no son las más adecuadas.



¿Es capaz Kenji de formar su propio partido político?

No lo creo. Kenji mismo está manifestando que Fuerza Popular es su partido, entonces, yo le diría: ‘Tu partido debes fortalecerlo desde dentro, no pegándote a los aplausos de aquellos que jamás van a votar por un Fujimori. Nunca lo han hecho ni lo harán en el futuro’.



Alberto Fujimori, ¿prefiere a su hijo en una nueva contienda electoral?

Yo creo que no. El presidente Fujimori no ha tomado partido. Es indudable que quiere mucho a sus hijos y también que Kenji ha sido siempre su engreído, pero el presidente Fujimori posee mucha capacidad pese a las condiciones adversas y limitaciones con las que ahora, con respecto a la información. Él sabe cómo es cada uno de sus hijos.



¿Kenji es el engreído de Alberto Fujimori?

Es el engreído y es un chico muy trabajador, además, apoya mucho a su papá, pero no hay duda de que el presidente Fujimori conoce lo que sabemos nosotros y con mucha más certeza todavía, respecto a que Keiko Fujimori se ha ganado a pulso el lugar que ocupa y que es la que mejor, ha sabido conducir al fujimorismo en estos años.



¿Está ‘secuestrada’ Keiko por Pier Figari y Ana Vega?

Mira, ya el solo decirlo le niega calidad y capacidad de liderazgo a Keiko, por lo tanto, yo no lo acepto.



¿A Keiko no le conviene que Alberto Fujimori salga en libertad, porque la opacaría políticamente?

No, porque el presidente Fujimori tiene ya un lugar en la historia y porque, además, en libertad, puede ser un referente muy importante, sin que sea directamente un actor.



OPOSICIÓN

Analistas comentan que la oposición fujimorista está ganando imagen de petardear al Gobierno y de obstruccionista, ¿eso no les hace daño a ustedes como partido?

No creo que nos haga daño, porque el pueblo sabe verdaderamente y las personas de buen corazón pueden analizar, lo que he dicho hace unos momentos: El fujimorismo ha apoyado, incluso más allá de lo esperado, al Gobierno. Lo que pasa es que hay algunas personas que optaron por PPK y no dan su brazo a torcer de que cometieron un error. Se han dado cuenta de que se equivocaron y quieren echarle la culpa a otro.



¿Qué te parece la renovación del gabinete de PPK con Meche Aráoz a la cabeza?

Tengo sentimientos encontrados respecto a Mercedes Aráoz, porque en su momento, cuando ella ascendió a las más altas posiciones como técnica en el gobierno del señor Alan García, encargándose nada menos que de un ministerio de Economía, yo miré con bastante aliento su trabajo, pero después se me desfiguró totalmente en la campaña con unas intervenciones fuera de lugar, injustas y personales hacia Keiko. Sé que ella ha pedido las disculpas del caso, eso habla bien de ella y espero que con toda la experiencia que tiene, pueda ser un aporte importante y le pueda decir al señor presidente: “Oiga, usted es jefe de Estado, representa a la Nación peruana y está obligado. Es el primer mandatario, es el primer servidor”.



¿Cuál es la frase de Meche Aráoz contra Keiko que a usted más le dolió?

Fueron varias, pero una, que es mala hija.



A pasado más de uno año del inicio del Gobierno, ¿cómo calificarías el desempeño del Ejecutivo?

Yo lo jalaría por falta de liderazgo del propio presidente y por supuesto, se han cometido gravísimos errores que tienen que ver con la transparencia. El caso Kuntur Wasi ha sido pues la cima de lo que no debía pasar.



¿Por qué crees que este Gobierno no logra conectar con el pueblo?

Uno no puede mandar un mensaje positivo a otro, si uno no cree en ese mensaje. Ellos no se han puesto todavía en los pies ni en la camiseta del ciudadano. No hay empatía con el pueblo. Me da la impresión de que al señor Kuczynski, de alguna manera no le entra en la cabeza, en su ‘software’, lo que significa ser pobre en el Perú, tener carencias, que alguien sea asaltado, que alguien pierda a un familiar porque es atacado por un delincuente común. Eso no le toca y eso pensando bien de él, porque peor sería que sí supiera y no le importara.



¿El presidente ignora a los pobres?

Ignora. Yo creo que es un banquero, un financista, un hombre de Wall Street. Quizás sería bueno para gobernar Nueva York, pero no el Perú.



¿Estás de acuerdo con que la llamada ‘ideología de género’ se siga difundiendo a los niños en los colegios?

De ninguna manera. Yo reconozco y amo a la naturaleza. Y la naturaleza nos hizo hombre y mujer. Si quieren lograrlo, como yo considero que la Constitución nos ordena y es un principio cristiano la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas, no se necesita hacer pues esos saltos respecto de las cosas. Hay que decirlo simplemente: ‘Igualdad y respeto a todas las personas, hombres y mujeres’.



Eres una conocida católica, ¿de qué manera le pueda aportar al país la llegada del Papa Francisco?

Refresca, como ha refrescado al mundo entero. Europa, lamentablemente, ya es una sociedad vieja y están teniendo tasas negativas de crecimiento. América Latina, a pesar de los retos que significa, tiene una tasa positiva de nacimientos. Todavía conservamos muchos valores y, entonces, creo que es un renovar y despertar a los que puedan tener o tengamos algo aletargadas nuestras convicciones, nuestra fe.



Gracias, Martha, como siempre y que por encima de todo siempre esté el progreso del Perú...

Así es, así es, muchas gracias a ti.



(Oscar Torres)

