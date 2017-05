Daniel Salaverry: "Ministro Martín Vizcarra tiene responsabilidad política"

Después de que el ministro Martín Vizcarra (Transportes y Comunicaciones) anunciara que el Gobierno dejará sin efecto el contrato para la construcción del Aeropuerto de Chinchero (Cusco), si no se disipan las dudas, el congresista Daniel Salaverry (Fuerza Popular) señaló que esto compromete aún más al integrante del Gabinete Ministerial.



“Creo que esto compromete aún más la situación del ministro Martín Vizcarra, no lo exime de la responsabilidad política de haber firmado una adenda apresurada en condiciones que no eran las mejores”, manifestó Daniel Salaverry.



Daniel Salaverry agregó que la decisión del Ejecutivo debió “tomarse desde el primer momento para no someter al país y a los cusqueños a tantos meses de incertidumbre”.



“Ahora, el hecho de que el ministro Martín Vizcarra haya dicho que 'como no hay consenso no va', desbarata toda la argumentación que hizo de que esto iba a ser beneficioso para el país y que se iban a ahorrar millones de dólares”, dijo Daniel Salaverry.



Para Daniel Salaverry, el ministro Martín Vizcarra probablemente se esté adelantando a un informe poco favorable de la Contraloría General de la República respecto a la actuación de los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la firma del contrato y la adenda para la construcción del Aeropuerto de Chinchero.