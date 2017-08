Martín Vizcarra podría ser embajador peruano en Canadá

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



CUCULIZA I

Para Luisa María Cuculiza, ya pasó lo peor. Superó una embolia pulmonar que la llevó a la unidad de cuidados intensivos de una clínica y hoy está en su casa...



CUCULIZA II

La fujimorista reveló que extrañaba a sus hijos, pero pidió que no la visiten para que no la vean mal. Agradeció a quienes se preocuparon por ella y anunció la creación de una ONG. Mucha fuerza...



INVESTIGAR

Juan Pari fue el hombre fuerte de la anterior Comisión Lava Jato y afirmó que con las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Keiko Fujimori y Alan García deben ser investigados a profundidad. Ayayay...



A COMISIÓN

Alan García pidió ser citado por la Comisión Lava Jato del Congreso y su presidenta Rosa Bartra anunció que el aprista ‘cantará’ antes de la quincena de setiembre. No me diga...

TRÁNSFUGAS

Así que Miguel Torres dijo que si el Tribunal Constitucional deja sin efecto la ley contra el transfuguismo, la bancada de Fuerza Popular no perdería más integrantes y, por el contrario, crecería. ¡Qué cosa!...



‘LOCURA’

Se viene voceando que Martín Vizcarra podría ir como embajador a Canadá. PPK habló al respecto y contó que gente de su entorno le ha dicho que sería una ‘locura’. ¿Qué pasará?...



JORGITO

Tras quedar absuelto del caso Petroaudios, el congresista Jorge del Castillo manifestó: “Me investigaron 30 años de mi vida y no encontraron ningún desbalance patrimonial”. Hummm...