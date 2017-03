Congresistas opinan sobre denuncia contra Martín Vizcarra

La denuncia de la Procuraduría Anticorrupción contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por la firma de la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero (Cusco), ha traído consigo un enfrentamiento entre el premier Fernando Zavala y el procurador Amado Enco. Al respecto, no se hicieron esperar, las reacciones de algunos congresistas:



Javier Velásquez Quesquén (Apra): “He podido ver los fundamentos de la denuncia y me parece que son poco consistentes y precipitados. Como parlamentario de oposición me podría sumar a ese cargamontón, pero me parece que le falta un poco de rigurosidad a los cargos que se están formulando”.



Rosa Bartra (Fuerza Popular): “Martín Vizcarra debe acercarse al Congreso de la República y responder un pliego interpelatorio de 92 preguntas. Ahora, hay vías separadas. Esto merece una investigación también por parte de la procuraduría, que ejerce la defensa del Estado, no del Gobierno".



Juan Sheput (Peruanos Por el Kambio): “Eso es irresponsable y demuestra lamentablemente que los procuradores están buscando la figuración personal y no defender los intereses del Estado. Hacer acusaciones de ese tipo perjudica la lucha anticorrupción y la convierte en espectáculo”.