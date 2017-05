Martín Vizcarra: ¿Por qué renunció a su cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones? [VIDEO]

La renuncia de Martín Vizcarra al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones se produjo la mañana del Lunes 22 de mayo. El presidente Pedro Pablo Kuczynski expresó que es un gran alivio "porque ahora Martín va a tener más tiempo para ayudarlo en el tema de las regiones" ¿Todo color de rosa, no?



Lo particular del asunto es que Martín Vizcarra renunció horas antes de que el contralor Édgard Alarcón presentará su informe de irregularidades sobre el contrato y la adenda que firmó el Gobierno con Kuntur Wasi para la construcción del Aeropuerto de Chinchero. El contrato se firmó durante la gestión anterior, la de Ollanta Humala, pero la adenda se realizó durante este Gobierno y Vizcarra era uno de los que más la defendía.



Denunciado: Los problemas para Martín Vizcarra comenzaron el día que se firmó la adenda,3 de febrero, entre el ministerio de Transportes y Comunicaciones y el consorcio Kuntur Wasi. Las críticas no se hicieron esperar e incluso el procurador anticorrupción, Amando Eco, lo denunció el 4 de marzo por colusión, es decir, por favorecer con la adenda a la empresa. Mira aquí por qué la adenda fue tan criticada.



Martín Vizcarra renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Interpelación: Congresistas de la oposición tampoco estaba de acuerdo con la adenda y durante semanas debatieron si era posible interpelar a Martín Vizcarra. El 18 de mayo, el vicepresidente se presentó en el Congreso para aclarar las dudas de los legisladores.



El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, le aconsejó a Martín Vizcarra que renuncie antes de la censura por parte del Congreso. "Vizcarra tiene que asumir su responsabilidad política de llevar esto hasta el final. Él debería renunciar antes de esperar la censura", manifestó a canal N tras la interpelación.



La cancelación del contrato. El domingo 21 de mayo, un día antes de la presentación del informe de la Contraloría General de la República sobre el contrato y la adenda del Gobierno con Kuntur Wasi, Martín Vizcarra anunció que estos quedaban cancelados. El exministro de Transporte y Comunicaciones ya sabía de la opinión desfavorable del informe de la mencionada institución.



Informe de Contraloría. El lunes 22 de mayo se presentó el informe de la Contraloría General de la República en donde se confirmó irregularidades en la adenda del contrato, 10 funcionarios públicos tienen responsabilidad penal. Además, se informó que con la adenda se iba a generar un perjuicio al Estado estimado en unos 40 millones de dólares. Horas antes de que este informe se emita, Martín Vizcarra decidió dar un paso al costado.