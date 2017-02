Masacre en Independencia: policía héroe es amenazado de muerte [VIDEO]

Luego de neutralizar a Eduardo Romero Naupay, autor de la masacre en Independencia, el suboficial PNP Lorenzo Machaca Espía fue reconocido por su "valerosa acción" por la Policía Nacional.



Incluso es considerado un "héroe" para muchos, pues de no haber estado cerca al centro financiero aquel día, quizá Romero Naupay hubiera abierto fuego contra más personas. Sin embargo, el valeroso policía denunció que ha recibido amenazas de muerte.



"Así es he recibido diversas amenazas. No puedo reproducir con exactitud. Lo que sí, se me ha amenazado de muerte. Gracias a mi comando estoy teniendo la seguridad que necesito", indicó Machaca en entrevista con Latina.



Por su parte, el jefe de la División Territorial Norte 1, aseguró que se ha designado un equipo especial "para que pueda permanecer con el el suboficial PNP Lorenzo Machaca Espía durante su desplazamiento y también en su domicilio".



Asimismo, confirmó que el Comando Institucional y el ministro del Interior han hecho las coordinaciones para que el suboficial PNP Lorenzo Machaca Espía sea sujeto a un incentivo.



"Es un reconocimiento, una condecoración que se le va a hacer", agregó.