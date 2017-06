Mascotas: 200 perritos callejeros del Grupo Caridad se quedarán sin hogar y claman por tu ayuda [VIDEO]

Una entristecedora realidad es la que viven unos 200 animalitos, entre perros y gatos, que actualmente están en custodia del Grupo Caridad. Y es que serán echados a la calle en los próximos días ya que la organización no puede seguir asumiendo el pago de los alquileres de los refugios donde viven.

‘Ya no podemos seguirles dando esto. Los dueños de cada local nos están exigiendo el pago de los alquileres y ya no hay cómo seguir pagándoles’, explicó Fernando Moreno, uno de los fundadores del Grupo Caridad.

‘Ya no hay como seguir dándoles su pago a los señores que viven de cuidar a estos animales en cada refugio porque lamentablemente ya no hay donaciones’, explicó el activista en entrevista con Latina. ¡Lamentable!

Sin embargo, el mismo reportaje indicó que existen varios reclamos de personas que afirman que el dinero de las donaciones del Grupo Caridad no es usado para los animalitos y que cuando estos ya no les sirven ‘les ponen la inyección’. Por su parte, Moreno afirmó que no existe ninguna denuncia formal en contra de ellos.

Sea como sea la situación, lo cierto es que estos perros y gatos necesitan con urgencia un hogar para vivir, sobre todo ahora que ya comenzó la temporada de invierno y que las lluvias se presentarán con más frecuencia en la capital.

Perritos abandonados esperan que los adoptes.

Si tienes espacio en tu casa para darles un techo, comida y mucho amor, no dudes en contactar con el Grupo Caridad para tramitar una adopción. Recuerda que no solo le estarás salvando la vida a un animalito, sino que estarás cambiando la tuya propia. ¡A adoptar!

