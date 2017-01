No da su brazo a torcer. Luego que el Poder Judicial le ordenara reconocer e inscribir el matrimonio homosexual celebrado en México entre el economista peruano Óscar Ugarteche y el mexicano Fidel Aroche, el Reniec anunció que apelará dicho fallo ante el Tribunal Constitucional.



Benito Portocarrero, gerente de Imagen Institucional del Reniec, señaló a RPP que la decisión de su institución de apelar el fallo judicial no depende si está de acuerdo o no con los matrimonios homosexuales, sino por lo que está planteado en el Código Civil.



“Nuestro Código Civil, del año 1984, dice a la letra que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por una mujer y un varón legalmente aptos para ella”, expresó el representante del Reniec.



"Más allá de lo que pensemos del tema, tenemos que cumplir con la ley" — Benito Portocarrero,gerente de imagen de @reniecdigital #RPPInforma pic.twitter.com/wrpqfsjeOx — RPP Noticias (@RPPNoticias) January 10, 2017

“Según este código no es posible ese matrimonio”, agregó Portocarrero, al tiempo que precisó que si después de la apelación una instancia superior insiste en la orden, el Reniec “no tiene ningún problema en hacer la inscripción” del matrimonio homosexual.



El caso de Óscar Ugarteche podría sentar un precedente, ya que el Reniec señala que es el único peruano que ha hecho un trámite pidiendo el reconocimiento de un matrimonio homosexual en nuestro país y que el fallo “abriría una puerta” para otros similares.

