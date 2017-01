Mauricio Mulder calificó de "absurdo y ridículo" fallo a favor de Nadine Heredia

De “absurdo y ridículo” calificó el congresista aprista Mauricio Mulder el fallo del Poder Judicial a favor de Nadine Heredia donde se le permite salir del país y regresar cada 30 días para firmar el control biométrico, en marco a la investigación que enfrenta por presunto delito de lavado de activos.



Mulder también aseveró que este pronunciamiento judicial es “una invitación a la fuga” a favor de la ex primera dama, quien ahora es funcionaria de la FAO.



“Me parece que es un fallo absurdo y ridículo. Creo que es un fallo en el que el Poder Judicial busca lavarse las mano […] Creo que eso revela que las presiones de los grandes estudios de abogados siempre surten efectos en el Poder Judicial. Un poder melindroso, temeroso, de jueces pusilánimes”, declaró.



“¿Qué va a pasar cuando el tema de Odebrecht empiece a judicializarse, cuando las agendas se incorporen también a la investigación? […] Creo que la posibilidad que se le da [a Nadine Heredia] de que permanezca fuera del país es, prácticamente, invitarla a una fuga”, añadió Mauricio Mulder.



Por su parte el parlamentario del Frente Amplio, Justiniano Apaza y ex nacionalista, consideró también que este fallo es “una credencial” para que Nadine Heredia “no regrese” al Perú.



“Hoy tenemos que manifestar que este fallo del segundo juzgado penal es censurable porque el país quiere que todos aquellos que tienen indicios […] de haber participado en oscuros negocios fundamentalmente con la empresa Odebrecht deberían estar en el país”, expresó.



“Considero que esto es una credencial de facilidad que se le ha otorgado para poder salir del país. No estoy seguro, no quiero ser pitoniso, de repente ya no regresa. La señora de repente no vuelve”, agregó.



A su turno, el legislador de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, sostuvo que se debe respetar la decisión del Poder Judicial.