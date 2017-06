Mauricio Mulder sigue criticando a PPK

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



‘EN LAS NUBES’

El aprista Mauricio Mulder chancó duro a PPK. Afirmó que parece que el jefe de Estado ‘estuviera viviendo en las nubes’ y que además, ‘no conduce, no dirige y no ordena’. Toma mientras...



37 AÑOS

Hablando de PPK, les contamos que ayer hizo un alto en sus actividades para saludar y felicitar a Flavio Bardales, mayordomo de Palacio de Gobierno con 37 años de servicio. Vale...



UN VATICINIO

Alberto Borea realizó un vaticinio. Dizque si seguimos así, Kenji Fujimori será presidente, Cecilia Chacón estará al frente del Congreso y Héctor Becerril encabezará el Ministerio de Economía. ¡Quééé!...



FÉLIX MORENO I

A pesar de que Félix Moreno está con roche por Odebrecht, el Pleno del JNE decidió restituirle sus credenciales como gobernador regional del Callao. No me diga...



FÉLIX MORENO II

‘Vitocho’ García Belaunde advierte que al volver a la región, con el poder político y económico que ello significa, Moreno puede defenderse mejor o torcer a la justicia...