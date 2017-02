Medios extranjeros destacan medidas anticorrupción dispuestas por PPK

Medios extranjeros destacan medidas anticorrupción dispuestas por el gobierno del presidente, Pedro Pablo Kuczynski, el pasado 12 de febrero. Tal es el caso del portal de noticias argentino Infobae, donde se señala que el discurso del mandatario contra este problema fue “contundente” y lo diferenció de otros gobernantes.



“Su discurso fue contundente y se diferenció de otros gobernantes que tienen un actitud más laxa o temerosa para atacar de raíz a los responsables de la corrupción de ambos lados del mostrador”, señaló Infobae sobre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.



Resaltó, en ese sentido, la eficiencia y dureza de las medidas aplicarse en Perú por el gobierno, dándole especial relevancia a la "muerte civil" a los funcionarios corruptos.



A la vez, el Mercurio On Line de Chile destacó la labor de la administración de Pedro Pablo Kuczynski contra la corrupción desde el pasado mes de octubre en el que se anunció la creación de la Comisión de Integridad Presidencial.



Por su parte, El País de España informó oportunamente sobre el rol del presidente en la discusión de una eventual extradición de Alejandro Toledo desde los Estados Unidos. Dicha noticia también fue destacada en su momento por The Washington Post.



Finalmente, la revista inglesa The Economist también consideró que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski está dando el ejemplo en cómo enfrentar el mal endémico de la corrupción, al punto que este medio fue citado por el mandatario al final de su mensaje.



Tras el mensaje presidencial, brindado el pasado 12 de febrero, en cerca de 11 países de Hispanoamérica se han publicado notas alusivas.