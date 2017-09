Lo mejor de la animación presente en la sexta edición del festival IMAGINA

Siguiendo la línea iniciada en agosto con la muestra Render - Hibridaciones animadas, desde este miércoles 20 al sábado 23 de setiembre se llevará a cabo la sexta edición del festival de animación “IMAGINA”.



En esta oportunidad, se unirán centros educativos de vanguardia como ISIL, la escuela cinematográfica EPIC y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); y en el rubro de la tecnología, participará NVIDIA, empresa líder en tarjetas de video.



En estos cuatro días de exploración y aprendizaje habrá workshops, conferencias y conversatorios, además contamos con dos invitados internacionales figuras de la animación independiente y underground: Rodrigo Piza y Patrick Smith.



Festival Imagina 2016

Rodrigo Piza, ex gerente general y director creativo del recordado canal televisivo Locomotion, presentará en nuestro país de manera exclusiva el nuevo proyecto dedicado a la animación independiente “Team Loco”.



Patrick Smith, antiguo director de animación de series como Daria y Beavis and Butthead, series icónicas de la llamada “era dorada” de MTV, hará lo propio con su nueva serie documental animada PBS – Blank on Blank.



La cita será en el Espacio Fundación Telefónica (Avenida Arequipa 1155, Lima) y el Auditorio Telefónica (Calle Enrique Villar S/N). Todas las actividades y talleres son gratuitos y con capacidad limitada.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.