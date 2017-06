Melania Trump: madre de familia se sometió a cirugía para ser igualita a primera dama de EE.UU. [FOTOS]

Su sueño: lucir igual que Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos. Se trata de Claudia Sierra, una madre de familia, que se ha sometido a ocho procedimientos quirúrgicos para ser igualita a la esposa de Donald Trump. Así como lo lees.



De acuerdo al cirujano de Sierra, el Dr. Franklin Rose, dijo que ella es una de las muchas pacientes que llegan a consultorio para solicitar un cambio de imagen "a lo Melania Trump".



"Quiero sentirme como la primera dama que sé que soy por dentro", dijo Sierra en un comunicado de prensa publicado en la página web de Rose.



"Melania Trump ilustra para mí el poder y la fuerza, ella es nuestra primera dama y yo deseo parecerme más a ella y convertirme en una mejor versión de mí", explicó Sierra.



Claudia Sierra se sometió a ocho procedimientos para lograr la apariencia de Melania Trump. Según el cirujano de Sierra cada vez hay más mujeres que quieren parecerse a Melania Trump. Foto: Facebook

Se conoció que los procedimientos a los que se sometió Sierra incluyen una reducción de senos, rinoplastia, liposucción, un levantamiento de glúteos y una cirugía de párpados.



"Me han visitado muchas mujeres que quieren el look de Ivanka Trump (hija de Donald Trump). Lo que me sorprende ahora es que cada vez hay más mujeres que solicitan parecerse a Melania Trump. Eso es magnífico", agregó Rose.



Sin embargo, los resultados de la cirugía plástica a Sierra se publicarán en un próximo episodio del programa 'Inside Edition'.