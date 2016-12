‘Melcochita’: ¿Su avanzada edad influiría en si va o no a prisión? [VIDEO y FOTOS]

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ permanece en la comisaría de Paiján hacia donde fue derivado tras protagonizar la mañana del miércoles un accidente automovilístico que dejó un muerto y un herido grave. Sin embargo, la situación legal del cómico de 80 años sigue siendo todo un misterio.



El abogado de los deudos de una de las víctimas expresó su preocupación debido a que a las 10 a.m. venció el plazo de 24 horas de detención de ‘Melcochita’ y no hay forma de que desarrolle la audiencia que determinará el futuro del comediante debido a la ausencia de la titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad.



¿Influirá o no la avanzada edad de ‘Melcochita’ en la decisión del juez? ¿Se le dictará comparecencia restringida o la prisión preventiva de 9 meses solicitada por la fiscalía? De ser condenado, ¿qué pena podría enfrentar por el fatídico accidente en el que estuvo involucrado? Dos abogados penalistas aclaran nuestras dudas al respecto.



En declaraciones a Canal N, el abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló que el caso de ‘Melcochita’ tiene que ser resuelto de manera inmediata y definir su situación jurídica en las próximas 48 o 72 horas bajo la figura de flagrancia. Además, aclaró que esta podría agravarse si llega a demostrarse que el cómico conducía bajo los efectos del alcohol.



“Si se demostrara que había una situación de alcoholemia entonces la situación jurídica se agrava porque ese delito, en principio un delito de homicidio por negligencia, puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 6 años”, explicó Luis Lamas Puccio sobre la pena que podría afrontar ‘Melcochita’.



Sin embargo, desde La Libertad se informó que ‘Melcochita’ dio negativo al dosaje etílico que se le practicó tras el fatídico accidente en el que estuvo involucrado. Sobre este escenario, el abogado penalista Alberto Marcelo Sánchez dijo a Trome que con esto el cómico podría llegar a un acuerdo con los deudos y pagar la reparación civil que disponga el juez.



Sobre si la edad de ‘Melcochita’ influiría en su situación legal, el abogado penalista Luis Lamas Puccio opinó que primero tiene que conocerse a ciencia cierta qué fue lo que pasó y que si se acogiera a la terminación anticipada, su responsabilidad podría eventualmente atenuarse en el sentido de que ya es un octogenario.



Asimismo, precisó que también hay “un tema administrativo que es un componente significativo” respecto a que si ‘Melcochita’ tenía o no brevete y si este estaba vigente o no, ya que ahora dichos documentos tienen que ser renovados y se requiere un examen de la persona.



En este punto, el abogado penalista Alberto Marcelo Sánchez dijo que ‘Melcochita’ podría ser exmido de responsabilidad penal citando el artículo 22 del Nuevo Código Procesal Penal, que señala que se encuentra previsto que el juez puede rebajar la condena cuando el imputado (reo libre o en cárcel) tenga entre 18 a 21 años, o cuando sea mayor de 65 años.



Esta reducción en la pena obedece a la aplicación de la denominada responsabilidad penal restringida, pero esta –explicó– no puede aplicarse para la reincidencia del delito de homicidio o lesiones culposas, en delitos graves, o en delitos sancionados con una pena mayor de 25 años o cadena perpetua.



Ante estos probables escenarios en los que podría devenir la situación legal de ‘Melcochita’, la titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad es la que tiene la última palabra.

