Se acogerá a lo que disponga la justicia. Susan Villanueva, hija del cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’, dijo que pese a que su padre se encuentra muy afectado por el fatídico accidente automovilístico que protagonizó en la víspera en La Libertad, seguirá cooperando con las autoridades.



“Moralmente se siente mal por la muerte ocurrida y la persona herida; no duerme y le quedan las secuelas del choque. Es una persona de 81 años que debería estar en un hospital pero permanece en la comisaría de Paiján, cumpliendo todas las diligencias”, subrayó la hija de ‘Melcochita’.



Susan Villanueva recalcó que el octogenario cómico en todo momento ha demostrado que quiere asumir su responsabilidad en este hecho fortuito y agregó que el examen etílico que se le practicó arrojó negativo. “No nos queremos lavar las manos, como algunos afirman”, enfatizó.



Asimismo, dijo que su hermano Pablo Villanueva viajó a Paiján para ayudar al herido Jorge Luis Saldaña Sánchez (52), que hoy se encuentra más lúcido y sigue internado en el hospital. “Queremos saber todo lo que necesita para su recuperación, mientras la familia del fallecido Gilmer Javier Castillo Caballero (49) no quiere que no acerquemos”, indicó.



La hija de ‘Melcochita’ precisó, además, que la camioneta que conducía su padre al momento del fatídico accidente que dejó un muerto y un herido en La Libertad es de propiedad del cómico. “Es un vehículo nuevo, con todos los papeles en regla, igual que el brevete de mi padre”, refirió.



‘Melcochita’ permanece en la comisaría de Paiján y se informó que los familiares del fallecido temen que el cómico quede libre al haber transcurrido el plazo de 24 horas y no se haga efectivo el pedido de nueve meses de prisión preventiva por parte de Ministerio Público, por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.