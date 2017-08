Melissa Peschiera sobre Latina: "¿De qué se hacen cargo? De hacerle la vida imposible a Perla Berríos"

Las periodistas Perla Berríos y Melissa Peschiera fueron despedidas de Latina el 22 de octubre de 2015 por negarse a leer publicidad como si fuera noticia. Dos meses después, Berríos presentó una demanda contra el canal. A diferencia de su compañera, Peschiera decidió no hacerlo. Trome.pe conversó con la conductora de N Directo para saber cuáles fueron sus razones.



Lo primero que quiere dejar en claro Melissa Peschiera es que se siente contenta por el fallo emitido por el Poder Jucial esta semana, el cual favorece a Perla Berríos en primera instancia en su demanda contra Latina por hostigamiento bajo la causal de despido indirecto. "Yo vi sufrir a Perla, la ansiedad y la inseguridad que sentía sobre todo porque estaba embarazada. Es muy admirable y positivo el fallo", cuenta la periodista a Trome.pe



Latina ha decidido apelar ese fallo, al respecto Melissa Peschiera afirma que esta decisión le apena. "Tienen que ser coherentes ¿De qué se están haciendo cargo? De hacerle la vida imposible a una periodista (Perla Berríos)", indicó la periodista a Trome.pe



Perla Berríos contó que cuando ella y Melissa Peschiera le dijeron a Augusto Álvarez Rodrich, gerente de informaciones en ese entonces de Latina, que no estaban dispuestas a leer publicidad como si fuera noticia, él les dijo que tendría que sacarlas del noticiero. "Álvarez es un economista,un opinologo... no tiene idea de lo que es ser periodista", afirma Peschiera.

La arbitrariedad, la prepotencia, el abuso de poder, la maldad, la falta de humanidad y de respeto tienen nombres y apellidos. Hasta siempre — Melissa Peschiera (@MelissaPeschier) 23 de octubre de 2015

Melissa Peschiera cuenta que sufrió hostigamiento por su decisión de negarse a leer publicidad como si fuera noticia. "Tuve una serie de reuniones con distintas cabezas, tuve que contratar un abogado laboralista para hacerme respetar dentro de mi propio trabajo", menciona la periodista.



La foto de Perla Berríos en la que se ve su evidente estado de embarazo, y en la que aparece apoyada en la mesa de conducción de 90 segundos matinal, fue tomada por Melissa Peschiera. La periodista cuenta que hubo un maltrato con Perla: "Tomando en cuenta que ella estaba embarazada podían afectar al bebé".



Melissa Peschiera afirma que los altos mandos de Latina no entienden lo que significa la palabra principios. "Yo no puedo decirle al público "EsSalud trabaja para ti", no se ajusta a la verdad", precisa la periodista.



La periodista ha decidido no presentar ninguna demanda porque no quiere enfrentamientos. Los directivos de Latina no se han disculpado ni con Perla Berríos ni con Melissa Peschiera. "Es su forma de trabajo, como querían proceder. Yo solo quiero justicia, yo vi sufrir a Perla", explica Peschiera. ​