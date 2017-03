Memes: ¿el halo solar en realidad era una Genkidama de Gokú? [VIDEO y FOTOS]

El halo solar que se vio en la tarde del jueves en el cielo de Lima fue blanco de mucha atención por parte de las personas. El tema fue tendencia en las redes sociales, donde no pocos publicaron fotos del fenómeno.



Pero como no podría ser de otra forma, hubo usuarios que aprovecharon el suceso para hacer memes con algunas referencias al anime Dragon Ball. En específico, muchos hicieron hincapié en que el halo solar parecía una Genkidama, una de las técnicas especiales de Gokú.



Los memes no tardaron, como suele pasar, en viralizarse en Facebook, Twitter y WhatsApp. Fue así que los usuarios compartieron esta parte entretenida que dejó el halo solar.

Un halo solar, también llamado antelia o aro iris, es un fenómeno óptico en el que las personas pueden ver un disco alrededor del Sol. Usualmente, este tipo de manifiestos pueden darse en sitios helados como Antártida, Alaska, Groenlandia, el norte de Escandinavia, las zonas boreales de Rusia y Canadá.



Se debe agregar que no solo hay halos solares, sino también lunares. Muchas fotos en Internet comprueban que este tipo de situaciones también pueden darse de noche.

