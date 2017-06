Mercedes Aráoz: ¿Alfredo Thorne va a renunciar? Ella nos cuenta todo lo que marcará la agenda política [VIDEO y FOTOS]

Sábado 17. Ayer, la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, nos recibió en su hogar. Fuimos directo a preguntar, sin anestesia, sobre los temas que el pueblo exige saber.



Vicepresidenta Aráoz, ¿el ministro Alfredo Thorne va a renunciar?

No, ahora no. En este momento, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la bancada le han dado todo su soporte. Él es un hombre decente, que ha actuado de buena fe y ha sido sorprendido con una grabación. Él no chantajea a nadie. Él está explicando los temas que como Gobierno queremos transmitir...



¿No lo condiciona Thorne al contralor diciéndole en esa grabación ‘si va Chinchero todo bien, si no, todo mal’?

No, no lo condiciona, ya que el señor Alarcón le pregunta: ‘¿El presupuesto para mi sector está condicionado a que salga el informe favorable?’. Y le dice: ‘No, de ninguna manera’. Tanto es así que añade: ‘Martín (Vizcarra) ha dicho claramente que él va a hacer las sugerencias que vengan de la Contraloría’.



¿No cree que el ministro de Economía debería alejarse para no ‘agitar más el gallinero’?

A ver, me parece que para conversar se necesitan dos. Y el Gobierno tiene toda la voluntad de conversar, tanto es así que el premier Fernando Zavala ha dado una señal superclara de diálogo y aceptamos con gusto la recepción que tuvo en el Congreso cuando él fue a visitar a la señora Luz Salgado, a quien le tengo el mayor de los respetos. Y ella dijo: ‘Hemos limado las asperezas y vamos a sentarnos a conversar de una agenda’. Así se hacen las políticas.



Algunos opinan que si el Congreso lo censura (a Thorne), PPK debería cerrar el Parlamento. ¿Qué le parece?

Tampoco es eso. Tampoco nos vamos a dejar llevar de las narices por los extremos. Nosotros queremos tener un diálogo democrático con todas las fuerzas políticas del país, pero irnos al cierre, eso, sinceramente, tendríamos que evaluarlo solamente si las cosas siguen siendo así de reiterativas...



VACANCIA

Aún no llegamos al primer año de gobierno. ¿Cree que el fujimorismo busca la vacancia presidencial?

La verdad no sé cuál parte del fujimorismo, porque hay gente del fujimorismo con la que dialogo continuamente, gente muy correcta que quiere sacar cosas buenas para el país en el Congreso. Hay algunas partes, probablemente, que son, como lo hay en los diferentes extremos, personas que tienen la cabeza caliente, termocéfalos que quieren la división, la crisis,y eso no le conviene al país.



Da la sensación de que las cosas no se están manejando bien dentro del oficialismo, algunos dicen que falta ‘muñeca política’. ¿Qué tiene que decir?

Estamos trabajando políticamente. Hemos hecho los gestos que son importantes, como buscar el diálogo. Hemos buscado también mostrar que estamos trabajando, pero nosotros somos claros respecto a nuestra forma de ver el mundo, de trabajar. Nosotros no aprobamos normas que son populistas y están fuera del marco constitucional. ¿Nos criticarán por no hacerlo? Bueno, pero preferimos ser coherentes.



Después del ‘Negociazo’ de Carlos Moreno y lo de Chinchero, que es señalado como un lobby a favor de una empresa privada, ¿cuál sería su autocrítica?

Lo de Moreno sí fue un error en cuanto a no tomar una manifestación pública, para mí por lo menos, de principio, porque probablemente quisimos ser cuidadosos con las formas de cómo sacarlo. También hay que entender al Ejecutivo, pues tiene mecanismos y fórmulas para actuar, sino también es sancionado penalmente, pero en el caso de Chinchero, por favor, que quede claro que aquí no hay lobby…



¿No hay lobby?

El Gobierno no está actuando por lobby, está buscando claramente encontrarle una solución a un problema que es darle un aeropuerto al Cusco y aumentar el nivel de turismo en esa zona y brindarle soluciones al tema. El Gobierno ha hecho todo lo contrario a lo que haría un lobby, porque quien tenía que pagar más en esta ocasión ha sido la empresa. Se le aumentó la fianza de 8 millones a 80 millones, no íbamos a pagar la tasa de interés leonina que se tenía que pagar, entre otras cosas.



¿Qué opinión tiene sobre el contralor Edgar Alarcón? ¿Debe renunciar?

El señor no quiere renunciar, lo ha demostrado mil veces, pero sí ha cometido faltas graves. Su moral nos muestra que es un señor que no es idóneo para el puesto. Yo creo que el Congreso, que va a estar en la Comisión Permanente, va a sacarlo y lo va a hacer porque corresponde, ya que ese señor no tiene la moral para estar en ese sitio.



‘UN AÑO MUY DIFÍCIL’

¿Se siente satisfecha con lo que viene logrando el Gobierno hasta el momento?

No, todavía falta mucho y quisiéramos hacer mucho más. Nos ha tocado un año muy difícil. Un año donde han explotado temas graves como Lava Jato por ejemplo, que afecta todo el proceder de cómo se trabaja con el sector privado, detiene mucho la inversión privada, pues esta tiene miedo de actuar, y también la inversión pública, porque tiene que estar hilando muy fino para no equivocarse. Entonces, hay que darles las seguridades a los gobiernos locales, regionales y nacional para hacer mejor inversión.



PPK dijo que existe saña. ¿Usted diría que el fujimorismo no los deja gobernar?

Nos hace difícil gobernar porque nos distraemos demasiado en este debate estéril que no lleva a decisiones de mejora de políticas públicas conjuntas, porque debemos trabajar con el Congreso. Ellos tienen una responsabilidad inmensa.



¿No cree que sería un buen gesto, en pro de la gobernabilidad, que el presidente le dé el indulto a Fujimori?

Esa es una decisión del presidente, está dentro de los marcos de la ley y está solo en su poder. Yo no voy a decir nada sobre eso.



Usted es economista, explíquele al pueblo por qué no se está dando el crecimiento esperado.

Primero, hemos tenido el fenómeno de El Niño Costero, que es un tema que nos ha golpeado muy fuerte y ha reducido, por ejemplo, el tema agrícola de manera importante. En el caso de algunos sectores productivos, se ven afectados porque los precios internacionales no han subido a la velocidad que quisiéramos. Por otro lado, la incertidumbre que genera el clima político hace que el inversionista baje su ritmo de inversión y, obviamente, también está la inseguridad que ha generado este espacio del famoso caso Lava Jato.



La semana pasada entrevisté al premier Zavala y me dijo que no iba a renunciar. ¿Cree que es el momento de hacer cambios en el gabinete?

Vuelvo a decirlo, esa es un decisión del presidente. Tiene que evaluar a sus ministros en acciones y logros. Él tomará esa decisión en su momento, pero no por una presión política, sino por una decisión de acciones.



Usted no es abogada, pero como ciudadana, ¿cree que la Fiscalía y el Poder Judicial están actuando bien respecto al caso Odebrecht?

A mí me gustaría más celeridad en las cosas, para que estas se aclaren. Escuché a uno de los fiscales declarar que ellos no han hecho ningún convenio y me parece bien, porque creo que debe quedar claro que acá los derechos del Perú son prioritarios.



¿Qué opina del proyecto de ley contra los medios que pretende promulgar el fujimorismo?

Fatal. La prensa tiene que ser totalmente libre, entonces, nosotros no podemos sojuzgar la libertad de expresión y de prensa.

La noto tranquila por un lado, pero indignada por otro. ¿Qué piensa del rol que está jugando Keiko? ¿Qué le diría a la lideresa de Fuerza Popular?

No sé, porque no la vemos actuar públicamente. Ese es el gran problema. Ella está en las sombras y no sabemos exactamente qué es lo que quiere. Digamos: señora, yo sé que usted quiere lo mismo que nosotros. Estoy convencida de que debe querer lo mismo que nosotros, que es el bien del país. La invitaría a que ‘conversemos, o sea, el insulto, el agravio, el ataque y la mentira no le sirve a nadie’.



Es decir, ¿usted invitaría, a través del diario Trome, a la señora Keiko Fujimori a Palacio a conversar?

Sí, claro, por supuesto. El presidente tiene toda la buena voluntad de conversar, es una persona muy serena. Con mucho gusto hay espacios donde podemos conversar y con todo el respeto del mundo, ella es una lideresa de su partido y como tal tiene una responsabilidad.



¿Qué le aconsejaría al presidente para que se calmen las aguas y se enrumbe el país?

Buscar estos espacios de diálogo. Él también lo quiere, yo sé. Él es una persona muy coherente y respetuosa y, digamos, su perspectiva es ‘después que termine el gobierno, yo quiero dejar un país encaminado hacia el futuro para cualquier gobierno que venga’. Entonces, esa eso nos permitiría decirles a todos los partidos políticos que tenemos espacio para conversar, pues ustedes también buscan el bien común.



Gracias, vicepresidenta, por concederme esta entrevista, ojalá que el país salga adelante...

Muchas gracias a ti y eso espero yo también.



(Oscar Torres)