Mercedes Aráoz: "El tema de la igualdad de género no se va a sacar" [VIDEO]

La presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mercedes Aráoz, aseguró que el enfoque de la igualdad de género que defendieron los exministros de Educación Jaime Saavedra y Marilú Martens "no se sacará" del currículo escolar.



Como se sabe, el ingreso de Idel Vexler a la cartera de Educación ha generado preocupación en algunos sectores debido a que tiene una posición más conservadora.



Sin embargo, en diálogo con RPP, Aráoz indicó que las políticas de Estado respecto a la igualdad de género no cambiarán.



"Lo que él (Idel Vexler) considera es que el tema de la igualdad de género no se va a sacar. Eso se empezó a hablar también en la época de su gestión con Toledo. Eso no será un cambio. Son sutilezas de cómo utilizar los verbos para no generar conflictividad con las familias", expresó la premier.



Aráoz precisó que el Gobierno seguirá con la reforma educativa y la meritocracia de la mano de Vexler.



"Él traerá su propio estilo, pero él fue viceministro durante 10 años en el gobierno de Alejandro Toledo y Alan García. Fue en su gestión donde se gestó el proceso de la reforma (educativa). No se va a cambiar la reforma ni la meritocracia", agregó.



Asimismo, enfatizó que "no debe haber discriminación de ningún estilo y que en las escuelas se debe "enseñar a nuestros hijos a respetar a los otros así sean diferentes".