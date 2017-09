Mercedes Aráoz: ‘Indulto a Alberto Fujimori no está en agenda’ [VIDEO]

“Actualmente, el tema del indulto (a Alberto Fujimori) no está en la agenda política (del Gobierno)”, precisó la premier Mercedes Aráoz, quien indicó que si el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorga dicha gracia humanitaria, no tendría por qué oponerse.



Aseguró que la designación de Enrique Mendoza como ministro de Justicia no es para facilitar el indulto humanitario a Alberto Fujimori y precisó que el hecho de que haya sido compañero de Alan García en la universidad ‘no significa que vaya a defenderlo’.



Mercedes Aráoz sobre indulto a Fujimori: "Respetaré la decisión de PPK"

EN PIURA

Mercedes Aráoz estuvo ayer en Piura, donde inspeccionó las labores de reconstrucción de los daños provocados por El Niño Costero, junto con ministros de Estado. Es el primer viaje que realizó al interior como presidenta del Consejo de Ministros.



Manifestó que las obras en todas las zonas afectadas por la inclemencia de la naturaleza ‘se harán sin improvisaciones y dentro de un proceso establecido’. “Voy a pedirle a los funcionarios dar resultados correctos y a tiempo”, enfatizó.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.