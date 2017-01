"Alcalde Luis Castañeda debe asumir su responsabilidad por peaje de Puente de Piedra"

La segunda vicepresidenta de la República y congresista de Peruanos Por el Kambio, Mercedes Aráoz, manifestó que el alcalde de Lima, Luis Castañeda, debe hacerse responsable por los problemas generados por el peaje de Puente Piedra.



“Yo creo que él debe asumir su responsabilidad. No está bien la propuesta (de reducirle al peaje el costo del IGV). No es viable, no tiene sentido. En todo caso él podría usar el impuesto de promoción municipal. Él sí recibe un 2% que viene del IGV, podría usar esos recursos y evitar este costo”, dijo Mercedes Aráoz.



Mercedes Aráoz añadió: “Creo que sí se debe sentarse a negociar. Él ha asumido la responsabilidad de lo bueno y lo malo de ser gobierno municipal. Debe asumir esa responsabilidad”.



De otro lado, Mercedes Aráoz indicó que la suspensión del cobro del peaje por 30 días, consensuada por la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima, es “al menos una solución temporal”.



“Creo que es potestad y deber del alcalde (Luis Castañeda) encontrar una solución. Él pudo haber recibido un contrato que deberá ser investigado, que tiene ciertas condiciones, pero sé que también ha podido hacerle adendas, entonces no es imposible que pueda revisar el contrato y chequear que se cumpla el servicio al ciudadano”, señaló Mercedes Aráoz.