Mercedes Aráoz, virtual presidenta del Consejo de Ministros, habla con Trome en EXCLUSIVA [VIDEO y FOTOS]

Semana de tremenda agitación política. El premier Fernando Zavala pidió la cuestión de confianza al Congreso (es decir, o se quedaba la ministra de Educación, Marilú Martens, o se iba todo el gabinete). La oposición mantuvo su actitud férrea y no se la dio. Por tal motivo, buscamos a la segunda vicepresidenta de la República y congresista de Peruanos Por el Kambio, Mercedes Aráoz.



La popular ‘Meche’ nos recibió en Palacio de Gobierno y en exclusiva dio su punto de vista sobre la coyuntura política.



Vicepresidenta Aráoz, ¿no hubiese sido mejor que Marilú Martens dé un paso al costado para evitar toda esta crisis política?

No. Ha habido casos y a la historia nos referimos, donde las huelgas han sido mucho más extensas de la que ella haya podido manejar. No puedes censurar a un ministro por el manejo de una huelga, ya que ella ha hecho lo mejor posible, dándole óptimas satisfacciones en la negociación al magisterio, sin buscar el enfrentamiento, pero hubo un grupo de dirigentes que ha buscado extender la protesta para ser reconocidos como líderes gremiales y están buscando aprovecharse de otras condiciones.



Se lo digo y usted lo sabe más que yo, porque es economista, que todo este ‘ruido político’ va a ahuyentar más las inversiones, genera inestabilidad...

Ahorita podemos entrar en una etapa de corte. Ya se tomó una decisión. Se ha dado un rechazo a la confianza del gabinete, entonces empezamos de nuevo. Marcamos una línea. El nuevo gabinete tendrá que marcar también una línea de trabajo, donde trazará señales de cómo queremos entablar el diálogo. Queremos propiciar un diálogo que sea constructivo.



¿Quién es el o la culpable de todo esto?

Hay un deber de los del Congreso de abrirse al diálogo. Ciertamente, en algunos momentos han sido colaboradores, nadie lo duda, y es cuando mejor hacemos las cosas, y eso el pueblo lo reconoce. Lamentablemente, el problema que se nos ha presentado es que continuamente hay una actitud, como dirían los chicos en el barrio, del ‘matoncito que comienza a atormentar al buen alumno’, y lo pone contra la esquina todo el rato. Eso tenemos que evitar.



‘Hildebrandt en sus trece’ insiste en que el fujimorismo quiere vacar al presidente PPK, ¿usted también lo cree así?

No, yo no estoy creyendo en algo de eso. Hay una actitud de hacer sentir su poder y es cierto, nos hacen sentir su poder, pero que pretendan vacar no creo que les otorgue beneficio ni rédito, porque al final tampoco quedarían bien ante la población.



LA HUELGA DE MAESTROS

¿Cuál es la autocrítica que ustedes realizan, porque Marilú Martens tenía 77 % de desaprobación, según Datum?

No hay duda de que el tema de la huelga nos ha costado a todos, porque los padres de familia, evidentemente, quieren que sus hijos vayan al colegio. No están contentos. Están fastidiados con los chiquitos que no van a la escuela y que puedan perder el año. Eso es natural, pero no es la responsabilidad, como digo, plena de la ministra.



Diversos analistas aseguran que si bien hay un ánimo ‘chavetero’ del fujimorismo hacia el Gobierno, ustedes no logran conectar con la población, ¿por qué?

Porque todo el día estamos en sesiones del Congreso, o sea, en comisiones. Cada comisión te llama y los ministros deben estar seis u ocho horas presentando sus temas. Los 18 ministros prácticamente asisten todas las semanas al Parlamento para exponer y ante la amenaza de potenciales interpelaciones o censuras. Es una fuerza definitivamente grande y que tiene cómo comunicar. Si cuentas 71 congresistas que están todo el día en la prensa y nosotros somos solo 17, es algo complicado.



Incluso, dentro del mismo partido Peruanos Por el Kambio consideran que los que gobiernan son los amigos ‘pituquitos’ de PPK de San Isidro...

Yo creo que ese es un exceso de un miembro del partido, que se equivocó al decir esas frases hasta racistas. O sea, porque uno es más blanco, otro es más cholo, uno es más negro... no hay diferencias. En el gabinete hay personas de provincias, de origen humilde, hay personas sí con mayor dinero, pero por sus esfuerzos profesionales, no porque son racialmente diferentes.



Trome es el diario de las grandes mayorías y el peruano reclama crecimiento económico, seguridad, trabajo y no peleas políticas. ¿Qué les diría?

Que tienen razón. Nosotros no queremos peleas políticas, estamos del lado de Trome y buscando lo que el pueblo quiere: más trabajo, que no nos estemos peleando y, más bien, la gente quiere que estemos trabajando para ellos.



Con su experiencia política, ¿qué es lo que debería hacer PPK para enrumbar el camino del país?

Estoy segura de que con el esfuerzo que va a traer ahora esta señal que ha dado, se podrá lograr. Decirle al Legislativo “yo también puedo usar una herramienta constitucional, como es el tema de la confianza al gabinete, que no somos un Gobierno débil, que podemos trabajar para el pueblo y que debemos tener un equilibrio, pero equilibrio no es desbalance de poderes”.



La vez pasada que la entrevisté, usted mandó un mensaje a Keiko para que converse con PPK y se dio. Ahora, ¿qué mensaje le enviaría a la señora Fujimori?

Yo no estoy para ir dando mensajes a nadie. Lo único que les estoy diciendo a mis colegas congresistas es ‘mantengamos el diálogo’...



Llegado el caso, ¿le temblará la mano al presidente en cerrar el Congreso?

No es el propósito del presidente, pero nosotros tenemos la firmeza de seguir adelante con las políticas de Estado.



Si lo hace, quedaría en la historia como un golpista...

No, porque estamos usando las herramientas constitucionales. Mientras esté escrito en esta Constitución y lo diga expresamente para salvaguardar los equilibrios que deber existir entre el Legislativo y el Ejecutivo, o sea el problema, nos vamos a remitir a la historia, cuando no había estas herramientas que surgen en la Constitución del 79 y se recogen después en la del 93, que es la misma de la época de Fujimori. Pasaba que en el primer gobierno de Belaunde se tumbaron 11 ministros y los gabinetes caían y caían. Eso hacía que ponderara un desequilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Acá lo que estamos tratando es que haya un balance entre los poderes del Estado.



¿Los fujimoristas están abusando de su poder en el Congreso?

Yo diría que se ha dado un grado de excesos también, sobre todo verbales, que no son gratos a la población. Excesos que intentan demostrar poder. Por eso vuelvo a decir, cuando trabajamos juntos tenemos mejores resultados. No es un pacto, sino una correcta convivencia. Es como cuando vivimos con nuestros vecinos, si me la paso tirándole la basura, mi vecino me va a agarrar bronca también.



¿Cuáles son las frases hirientes de la oposición que a usted, en particular, le dolieron más?

Primero que nos digan corruptos y que le digan al primer ministro ‘Nadine’ o que... es que son tantas frases que ya duelen, porque no es correcto ese comportamiento.



¿Le parece bien que el presidente se vaya a El Golf de San Isidro en plena huelga de maestros?

Es que no estaba yendo a El Golf. El presidente va a hacer ejercicios como cualquier ser humano, y además necesita salud. Es un señor que tiene 78 años y que hace ejercicios físicos y eso habría que alabarlo, pues es una persona sana; entonces, él no está yendo a El Golf a tomarse tragos, sino que practica una rutina de ejercicios. Yo quisiera tener esa capacidad, esa disciplina continua.



¿Por qué muchos aseguran que el gobierno de PPK es débil y le falta liderazgo?

Ese es un argumento que han utilizado los fujimoristas y lo repiten y lo repiten, y es muy lamentable. Nosotros tenemos un líder, Pedro Pablo Kuczynski, que nos está guiando hacia una mejora de la capacidad de atender a nuestros ciudadanos.



¿Qué le parece la actitud de Kenji Fujimori?

Eso hay que trabajarlo dentro de su mirada partidaria. Él en este momento, por ejemplo, votó a favor de renovar la confianza. Él viene buscando estabilidad democrática, está tratando de tender puentes…

INDULTO A FUJIMORI

¿En algún momento el presidente indultará a Alberto Fujimori?

Esa es una decisión del presidente y dentro del marco de lo que es humanitario.



Algunos consideran que Zavala pateó el tablero porque, como dijo el congresista Mulder, el presidente PPK teme a lo que vaya a decir Toledo sobre él...

Esa es una mentira y además Toledo goza de poca credibilidad en general, pero el presidente no está involucrado en ninguno de esos delitos que le han querido atribuir. Ni siquiera esa cosa que sacaron publicada evidencia algo que lo vincule con un hecho corrupto. Sí, pues, hay gente que usa mecanismos de banca internacional y son pagos a los cuales él ha pagado impuestos. Está todo declarado y salió en la Comisión Pari claramente como que eran cosas reales, no ocultas. Bancarizadas y reales.



Sé de muy buena fuente que Fernando Zavala se quedará como ministro de Economía, es más, se lo pidió el mismísimo presidente de la República, ¿qué piensa?

Es una decisión que tendrá que tomar el presidente con su primer ministro. Además, no tengo pruebas sobre eso (sonríe).



¿Qué reflexión o inyección de optimismo le daría a la ciudadanía?

Que estamos trabajando de verdad para ellos. Nosotros no queremos meternos en estos pleitos del día a día, como bien lo dije hace un ratito, y lo que queremos es trabajar por el pueblo. Nuestra dedicación es darle atención a sus necesidades: agua, saneamiento, mejor educación para sus niños, salud. Queremos llegar a darles lo mejor, después de haber encontrado realmente las cosas bien dañadas, queremos resolverlo y corregirlo.



Gracias, vicepresidenta, por concederme esta entrevista exclusiva y ojalá que el país salga adelante...

Gracias a ti por la entrevista.



(Oscar Torres)