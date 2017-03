Metro de Lima: ¡No al acoso sexual! Lanzan campaña contra mañosos

Hace dos días, un vídeo del preciso momento en que un depravado le rozaba los senos a una mujer en el tren del Metro de Lima causó gran indignación de miles de internautas. Para vigilar y evitar que se comentan más casos de acoso sexual, la Policía Nacional viene realizando campañas de prevención en las diversas estaciones.



Según el coronel Miguel Pazos, Jefe de la División Ferroviaria, desde ahora 52 agentes estarán desplegados en las 26 estaciones del tren, un hombre y una mujer en cada uno. “Las personas tienen que denunciar este tipo de delito sin ningún temor. Nosotros vamos a estar para apoyarlos”, dijo a Trome.



Si alguien sufre algún tipo de acoso sexual o tocamiento indebido mientras está viajando, solo deberá aplastar el botón de seguridad o emergencia que se encuentra dentro del vagón. Este enviará la alerta en la estación más próxima y la policía realizará la intervención al depravado y lo trasladará a la comisaría del sector.





Mañoso realiza tocamientos indebidos en tren eléctrico. Video: Latina

En el 2016, se reportaron 21 casos de acoso en la Línea 1. Las víctimas en su mayoría fueron escolares y jóvenes universitarias entre 19 y 21 años. Pese a que la policía cumplió con capturarlos, muchos fueron puestos en libertad, pues no presentaron la denuncia correspondiente por miedo o vergüenza.



SEPA QUE:

- Las sanciones para este tipo de delito varían entre 3 a 12 años de cárcel, de acuerdo a la gravedad. No tenga miedo a denunciar.

- Los depravados aprovechan las 'horas punta', como las 8 de la mañana, pues los trenes están repletos de pasajeros y muchos no se percatan de los tocamientos.

- Siempre debe estar alerta y pendiente de las personas que están alrededor. Si ve algo sospechoso en el tren, comunique al policía o personal de seguridad.