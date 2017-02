Metropolitano: Pasajero se olvidó mochila con laptop en bus pero...

Entretenido con una amena conversación telefónica, el pasajero Saul Corazao Orozco, bajó de uno de los buses del Metropolitano en la estación de Naranjal olvidando dentro su mochila con su laptop y otros objetos personales.





Preocupado, Saul llamó al call center del Metropolitano para saber si alguien había visto sus objetos personales. Para buena suerte de él, el chofer del bus, había encontrado su mochila y la tenían a buen recaudo.





¡Feliz! Ahora dice que tendrá más cuidado.

"Bajé distraído y cuando me di cuenta pensé ya no recuperaría mi mochila con la laptop que es lo más valioso, estaba muy preocupado, pero ahora agradecido por este gesto honrado de los trabajadores del Metropolitano”, comentó Corazao Orozco, quien resaltó este hecho como una muestra de los valores que no se debe perder en la sociedad.