Desesperación y tensión en el Metropolitano. Un bus atiborrado de pasajeros se averió esta mañana en plena hora punta a la altura de la estación Canaval y Moreyra, en San Isidro, lo que obligó a los pasajeros a escapar trepando por las barandas del paradero.



Eran las 7 a.m. cuando el chofer de la unidad de placa A4C-793 comunicó a los pasajeros que el bus no quería arrancar, desatando una ola de quejas y reclamos del vehículo que cubría la ruta Expreso 1, en dirección sur a norte, informó El Comercio.



Tras 10 minutos de espera y de no obtener respuesta de los supervisores de la estación Canaval y Moreyra, en San Isidro, los pasajeros del lado izquierdo del bus abrieron la puerta a golpes y treparon las barandas del paradero para seguir con sus recorridos.



Avería del bus de Metropolitano generó gran congestión en la vía exclusiva del servicio. (Foto y video: El Comercio)

Como se ve en los videos de El Comercio, la puerta de emergencia del bus del Metropolitano se abrió poco después para que los pasajeros puedan subir a la estación Canaval y Moreyra por la puerta deslizante con la ayuda del personal de asistencia.



Otra unidad del Metropolitano llegó a esta zona de San Isidro tras casi media hora de espera para realizar el trasbordo de algunos pasajeros varados hasta la Estación Central debido a la larga cola de buses que se generó por la avería del vehículo.



Hasta el momento Protransporte no se ha pronunciado sobre el incidente que generó gran malestar entre los miles de usuarios del Metropolitano en plena hora punta.

