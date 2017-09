Por tercera vez, en solo una semana, se reportó la pérdida de dinero en el Metropolitano. En esta oportunidad se encontraron 7,600 soles en el terminal Naranjal, ubicado en Independencia y Protransporte felizmente pudo hallar a su dueño.



La plata -según las cámaras de seguridad- se cayó de la casaca del ciudadano identificado como Gregorio Mamani, quien se mostró sumamente agradecido y sorprendido con la Municipalidad de Lima por el hecho.



“No pensé volverlo a encontrar. Estaba triste y sin ganas de hacer nada hasta que mi nuera me dijo que me había visto en la televisión y que me estaban buscando para devolverme mi dinero”, dijo Gregorio Mamani.



En esta ocasión, las cámaras de seguridad ubicadas en el terminal Naranjal del Metropolitano fueron pieza clave para identificar al dueño del dinero, ya que su rostro fue captado en el preciso momento en que el fajo de billetes caía de su ropa.



Este es el tercer hallazgo de una importante suma de dinero en efectivo que se registra en el servicio del Metropolitano en los últimos siete días y el segundo monto que ya fue devuelto a su propietario.



La Municipalidad de Lima aún se encuentra a la espera de poder ubicar al dueño de los 2,000 soles que fueron extraviados en un bus del Metropolitano el pasado 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima.



Voceros de Protransporte señalaron que en las últimas horas se han acercado a sus oficinas y realizado llamadas hasta cinco personas que aseguraban ser los propietarios del dinero, pero que, al ser consultados por los detalles de la pérdida, brindan datos erróneos.



Protansporte recuerda al público que la Estación Central cuenta con un Módulo de Atención al Usuario (MAU) donde pueden realizar las consultas y recuperar diversos artículos olvidados en buses y estaciones del Metropolitano.

