Metropolitano: Servicios se modificarán a partir del lunes 30 de enero

Para tomar en cuenta. A partir del lunes 30 de enero, el Metropolitano modificará sus servicios e incluirá nuevos ante el incremento de pasajeros, quienes continuamente reportan colapsos en las estaciones, en horas punta.



EN LA MAÑANA:

La Municipalidad de Lima, a través de Pro Transporte, anunció que se crearán dos nuevos servicios expreso y uno regular que atenderán de forma exclusiva desde las estaciones de mayor afluencia en la zona norte como son Izaguirre, Independencia, Tomás Valle y UNI.



Expreso 6: Irá de forma directa desde la estación Izaguirre hacia la estación Benavides, parando solo en Independencia, UNI, estación Central, Javier Prado, Canaval y Moreyra y Angamos. Funcionará de lunes a viernes en el horario de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.



Expreso 7: Desde la estación Tomás Valle hacia la estación Angamos, deteniéndose solo en UNI, Caquetá, estación Central, Javier Prado y Canaval y Moreyra. También de lunes a viernes en el horario de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.



Regular D: partirá desde el Terminal Naranjal hasta la Estación Central, parando en todas las estaciones. Funcionará de lunes a viernes en el horario de 5:00 a.m. a 9:00 a.m.

Además, se modificará los expresos ya existentes (el horario de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. se mantiene) y el servicio regular B de esta manera:



Expreso 2: Irá de forma directa desde el terminal de Naranjal hasta la estación Canadá para luego seguir a Javier Prado, Ricardo Palma hasta 28 de Julio (antes se detenía en Tomás Valle, UNI, Caquetá y estación Central, pero ya no lo hará). El sentido de sur a norte de las mañanas es el siguiente: Plaza Flores, Benavides, Angamos, Canaval y Moreyra, Javier Prado, estación Central, España, Caquetá, UNI, Tomás Valle, Izaguirre y Naranjal.



Expreso 3: Directo desde el terminal Naranjal hasta Angamos. Luego sigue a Benavides y termina en 28 de Julio.

Súper Expreso: Directo desde el terminal Naranjal hasta Canaval y Moreyra, y luego a Aramburú.



Regular B: El mismo recorrido pero ya no saldrá desde las 6:00a.m. sino desde las 9:00 a.m de lunes a viernes. En cuanto a sábados y domingos seguirá con su horario habitual: 5:00am. a 11:00pm. (sábado) y de 5:00am. a 10:00pm. (domingo).



EN LA NOCHE:

Se implementará el servicio Expreso 8 que irá desde Izaguirre hasta Plaza de Flores, deteniéndose solo en Independencia, Tomás Valle, UNI, Caquetá, España, Estación Central, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos y Benavides. Funcionarpa desde las 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Las otras modificaciones serán las siguientes.



Expreso 2: Solo irá por las estaciones Ricardo Palma, Javier Prado, Canadá hasta el terminal Naranjal. Ya no se detendrá en Angamos, Canaval y Moreyra, Central, Caquetá, UNI y Tomás Valle.



Expreso 3: Irá desde Benavides hasta Angamos para concluir en el terminal Naranjal. No parará en las estaciones Aramburú, Canaval y Moreyra, Javier Prado, Canadá, Estación Central, España, UNI, Independencia e Izaguirre.



Súper Expreso: Este servicio que solo funcionaba en las mañanas, también lo hará por las noches e irá por Aramburú, Canaval y Moreyra hasta el terminal de Naranjal.

Cabe señalar que los servicios que se mantienen con su recorrido y horario habitual son el Expreso1, Expreso 4 (sólo sábados), Súper



Expreso Norte, Expreso 5 y los regulares A y C.

Según Pro Transporte, con la implementación de estos nuevos servicios adicionales y el rediseño de las rutas existentes se reducirá el tiempo de viaje, incrementará la salida de buses en horas punta y se atenderá con mayor eficiencia a los usuarios.