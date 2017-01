Este miércoles deciden la suerte de Jorge Castro en el Frente Amplio

Este miércoles 11 de enero, se resolverá el pedido hecho por nueve parlamentarios de la bancada del Frente Amplio, para que su colega Jorge Castro sea reemplazado en la nueva Comisión Lava Jato del Congreso de la República, ya que con su voto se eligió a Víctor Albrecht (Fuerza Popular) presidente de dicho grupo de trabajo, pese a que sobre él existen denuncias de corrupción.



Sobre este tema, el congresista Richard Arce indicó que analizarán y decidirán la suerte de Jorge Castro. “Para nosotros es grave que haya negociado la vicepresidencia que le han dado para favorecer al actual presidente Víctor Albrecht, que tiene serios cuestionamientos”, manifestó.



Por su parte, el congresista Horacio Zeballos también criticó que Jorge Castro haya tomado la decisión de apoyar la presidencia de Víctor Albrecht en la nueva Comisión Lava Jato sin consultar a los voceros ni a la bancada.



Mientras tanto, Jorge Castro aseguró que no hay ninguna razón para dejar la nueva Comisión Lava Jato. "Voy a seguir trabajando. No entiendo por qué me quieren sacar, parece que hay temor y de repente están buscando un escudero y yo no soy escudero de nadie. A la comisión tendrán que ir Susana Villarán, Luis Castañeda y todos los que estén implicados. Nadie se va a salvar", puntualizó.