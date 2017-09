Mijael Garrido Lecca: "La plata es como un orgasmo: si piensas mucho en tenerla, se te va"

Mijael Garrido Lecca volvió a dar que hablar en las redes sociales. ¿La razón? La frase con la que cerró su reciente columna en Perú 21. Y es que el periodista hizo una analogía que fue duramente criticada por algunos usuarios de Facebook.



"Lo más gracioso fue que en 2017 habríamos (en condicional, bien dantesco) empezado a perder plata. Quizá porque la plata es como un orgasmo: si piensas mucho en tenerla, se te va. Medítenlo. Y después publíquenlo en LinkedIn", escribió Garrido Lecca en su columna del sábado.



Se trata del párrafo final del texto titulado "Mijael Garrido Lecca: #NosHacemosCargo", en el que el periodista cuestiona que Latina haya decidido no recordar que el pasado miércoles "se cumplieron 20 años desde que la voz de una sala de prensa fue callada por la dictadura (fujimorista)".



"Lo curioso es que esa misma sala de prensa –llena de periodistas valientes, pero postergados por el rating– decidió no recordarlo. La medalla para la libertad que la recuperación de ese canal significó fue guardada en algún cajón del Directorio, al ladito del ataúd en el que debe estar el cadáver del espíritu de periodismo que alguna vez vivió en San Felipe 968. Al costado de las ganas de decir algo que le incomode a alguien, debajo de la pila de sueños aplastados de tantos", agregó.



Mijael compartió su columna en su página de Facebook y ahí comenzó todo. "Mijael, en buena onda, jamás vuelvas a hacer una analogía. Nunca. Jamás. No te sientas mal, de hecho, muy poca gente puede hacerlo bien", le escribió un usuario.



"Mi mente explotó. Esto es más interesante que las 3 temporadas de Rick and Morty", agregó otro usuario.



Sin embargo, sus seguidores lo respaldaron y hasta le declararon su amor: "Contigo es agradable ver y entender las noticias. Te amo", comentó una usuaria. "Que pena ya no verte en las noticias de las mañanas", lamentó otra joven.