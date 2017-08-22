Los mil y un ganadores: Conoce a los afortunados que se llevaron platita gracias a Trome [LISTA COMPLETA]

Ellos buscaron y encontraron platita gracias a Trome. Completaron su cartilla y lograron ser los afortunados ganadores con nuestra promoción de los 'Los mil y un ganadores'.
Revisa aquí la lista completa de ganadores ¡Mucha suerte!
GANADORES DE 50 SOLES
ABRAHAM JOSE CABREJOS GONZALES 10624856
ADEMIR LEROY PALACIOS DORIVAL 70484363
ADRIANA ROJAS DE MORI 25544445
ADRIANA TEODORA TORREALVA AVALOS 06093079
ADRIANO YAURI BAUTISTA 09690976
AGUSTIN ALCOS TAPIA 25505580
AGUSTIN QUISPE VARGAS 06072173
ALAN ROY CHAVEZ RENGIFO 40962587
ALBERTO ARMANDO DEL AGUILA CHUJANDAMA 43431513
ALBERTO CHOQUE MADUEÑO 07339498
ALBERTO CRESENCIO VARAS CARRANZA 08524158
ALBERTO JERI JARA JORGE 09652565
ALBERTO MARCIAL QUISPE VELASQUEZ 09821032
ALBERTO MARTIN ORDOÑES 41618071
ALBINA ADELAIDA GOMES DE OBISPO 07692689
ALCIRA ABREGU DE MANSILLA 25458922
ALEJANDRO CARRASCO SIERRA 06987122
ALEJANDRO ISRAEL PORTILLA CHIU 10351506
ALEX VELARDE TORRES 45139143
ALEX ANDERSON APACLLA ARAUJO 41798954
ALEX DANIEL QUISPE VALDIVIESO 42786271
ALEXANDER HUIZA QUISPE 40322175
ALEXANDER TOMAS SANCHEZ CHAVEZ 72571696
ALEXIS GABRIEL PRIETO AVENDAÑO 41925314
ALFREDO EDILBERTO TALAVERANO GALINDO 09494523
ALFREDO INCA NAVARRETE 10160302
ALFREDO JORGE SALVADOR RUBIO 06688451
ALFREDO JUAN DE DIOS ROMERO CASTILLO 08007141
ALICIA VERGARA FIGUEROA DE ALVARADO 08019684
ALISON LOURDES VARGAS OCAMPO 75069294
ALISSON FIORELA GUARDIA CARDENAS 77569313
AMALIA MORANTE REYES 07581104
AMAVELA MARYVELA MORALES DAZA 74366618
AMELIA TUANAMA ARELLANO 06761574
ANA MARIA LEON VILLAR 09162755
ANA CECILIA ASCONA LEON 48112567
ANA MARIA CESPEDES VERANO 06253045
ANA MARIA GUTIERREZ VALVEZ 08397325
ANA MARIA VARGAS PUCHO 10076150
ANA MARIA VILLEGAS TELLO 25554504
ANACLETO VALERIANO GUZMAN 02269669
ANDREA BRIGIDA DIAZ PIZANGO 75496540
ANDREA ESTEFANY LOPEZ GURMENDY 72537798
ANDREA FORTUNATA VILLANUEVA CALLO 08767056
ANDREA ISABEL GUILLEN LOPEZ 48584340
ANDREA JULISSA LOAYZA PAREDES 72178015
ANDREA JUSTINA SOLIS HUERTA 25500899
ANDRES RUBER RAA MAITA 25478307
ANGEL BELLEZA CARRASCO 08612531
ANGEL CESAR LAREDO TORREBLANCA 40196300
ANGELA ROXANA MOZOMBITE VEGA 43449839
ANGELA VIOLETA ARMAS TIRADO 09918894
ANGELICA MARY LU VDA.DE JAHNSEN 25405585
ANGELICA NERCEDES GUEVARA MUNAYLLA 09018616
ANGELICA YESSENIA MARTINEZ AGUILAR 74415899
ANGELITA EDITH HARO CALVO DE RODRIGUEZ 06954467
ANGIE ÑAÑAC MENDEZ 62053434
ANIANO FLORES FLORES 08925328
ANITA KRISTEL YESANG REYES 43637935
ANNIE KARINA RAMOS CAHUA SCANCO 76528922
ANTHONY PETTER LA ROSA GONZALES 25867213
ANTONIA BASILIA ZEA MENESES 07746223
ANTONINO GIOVANNI HERRERA APARCANA 10664898
ANTONIO HECTOR HUALLANCA QUICAÑO 09341956
ANTONIO MANUEL GONZALES CACERES 06707245
ANTONIO QUISPE MENDOZA 06041430
ANTONIO VICTOR ATAPOMA CORRALES 09173616
APOLONIA MARGARITA ALIAGA GONZALES 09727637
ARLY KATHERIN RAMOS ALZAMORA 72706364
ARTURO CRUZ SUPO 06902485
ASHLEY MELISSA BERROSPI SANCHEZ 70827782
AUGUSTA LOPEZ CHARA 09779692
AURELIO MENDEZ MORALES 06932072
AURORITA POMA GONZALES 010015352
BELINDA YANET CASTRO SANCHEZ 10668155
BELIZA ELIZABETH VALLE ESPINOZA 40478650
BELTRAN SUCASAIRE CANAZA 10653026
BERNARDO NICOLAS ANCHIRAICO RAFAEL 08832550
BERTA PAUCAR HUAILINOS DE ALVAREZ 07682253
BERTHA AURORA PITA DIAZ 07592531
BERTHA INES LIZANO LECCA 25529035
BERTHA LOVERA GOMEZ 06086393
BERTHA MILAGROS SILVA CARDENAS 45306490
BETTY LUZ SEMINARIO GAMARRA 07371782
BETTY HUAPALLACANALES 09228123
BETTY MANUYAMA ELOAIZA DE CUELLAR 25749214
BLANCA ELIZABETH VASQUEZ ZAVALA 07460095
BLANCA JUSTO SALAZAR DE ROMAN 07568512
BONIFACIA DONGO FERREL VDA DE MEDINA 08064243
BRAYAN JUNIOR CURAY SILVA 41576964
CARLOS EDUARDO CANALES GRADO 07148404
CARLOS ALBERTO GAMBOA VARGAS 47584629
CARLOS ALBERTO ZAPATA TORRES 40715880
CARLOS ALFONSO OBREGON TORO 8993760
CARLOS ANGEL AMUY MUÑOS 07206194
CARLOS ANTONIO LOPEZ REVILLA 10633104
CARLOS ANTONIO MONTOYA VILCAHUAMAN 19999941
CARLOS AUGUSTO GUTIERREZ GELDRES 80255828
CARLOS AVALO MORAN 16015094
CARLOS DIONICIO SIMON FALCON 43117686
CARLOS ENRIQUE SALAVERRY RIVERA 25435583
CARLOS ERNESTO UZURIAGA FERNANDEZ 08368171
CARLOS HECTOR QUICHIZ QUICHE 15610724
CARLOS SATURNINO SALAS BAZAN 08888050
CARLOS SOSIMO ZEVALLOS RUIZ 07895726
CARMELA ALIDA ROJAS PAJUELO 06326507
CARMELA JACOBE MAGUIÑA 07542362
CARMEN AURORA QUENICHE RODRIGUEZ 25497004
CARMEN BERTHA TUANAMA GARCIA DE ALVAN 06742312
CARMEN ELIZABETH FLORES VILLAFUERTE 06933931
CARMEN JULIA CAMAC ROBLES 10330183
CARMEN LUISA VERA ALCANTARA 10036747
CARMEN MARGARITA LAZARTE TERRY DE MINAYA 08703200
CARMEN MICHIKO MATSUFUJI ACHING 09857128
CARMEN ROSA BLAS TOLENTINO 07721731
CARMEN ROSA CALIZAYA SANCHEZ 09419031
CARMEN ROSA CONTRERAS LUCAR 44073652
CARMEN ROSA FLORES HEROS DE HUAPAYA 08975648
CAROLINA ALMEIDA LEON 40136253
CASIMIRO HIIHUALLANCCA MAMANI 08322713
CATALINA VIVIANA PAUCCA VELASQUEZ 47261822
CECILIA LIZATH FLORES SALINAS 46763711
CELIA MARIBEL OCHOA QUISPE 46353737
CELIA MODESTA PARRA NUÑEZ DE CANTO 21247654
CELSO MARTIN CALLAN PASQUEL 10034938
CESAR AUGUSTO CASTILLO BRAVO 42783272
CESAR AUGUSTO COCHACHIN QUINTANA 08505784
CESAR AUGUSTO MORI CAMACHO 07463137
CESAR AUGUSTO PRADO ZEGARRA 06801709
CESAR ELMER GALARZA MEZA 10239755
CESAR IGNACIO VARA CONDOR 20889910
CESAR LEON RURAND 07359481
CESAR MARTIN VARGAS DAVILA 07399332
CESAR NEPTALI CERNA QUISPE 44250336
CESAR OMAR LEVANO GUARDIA 43214408
CESAR ROMAN CARRASCO CALDERON 07859734
CHRISTIAN ALEXANDER MAGUIÑA FLORES 73774373
CHRISTIAN RODRIGO DIAS LANDA 74736271
CINTHIA BETTY DOMINGUEZ ESPINOZA 74083051
CINTHYA NORIZA POMA TORRES 41731723
CLARITA MABEL RECALDE SILVA 76364154
CLAUDIA IVONNE BETANCOURT HERNANDEZ DE AVALOS 06766383
CONNIE NERY AYZANOA BRAVO 08565130
CONSUELO EGOAVIL RIVERA 25483790
CONSUELO RUIZ BRAGA 80491340
CONSUELO VICTORIA MATTA DE TELLES 08468849
CRISTHIAN EDUARDO LAYA SUAREZ 74493250
CRISTINA ANGELICA DE LA CRUZ CASTAÑEDA 40592700
CRISTINA CAYO DE TITO 25478246
CRISTINA MARISOL ANDIA MAMANI 10184350
DAIVE MILANK YATACO PASTRAÑA 44879748
DANIEL ERICK VERGARA ALVA 42012455
DANIELA DULCE SARITA GARCIA GUERRA 48285527
DANILO MANUEL OROPEZA GIRALDO 45468225
DARIA CATALINA DORREGARAY MELGAREJO VDA DE LUZA 07535176
DAVID JOSE QUIROZ VILLAVICENCIO 25682659
DAVID MIGUEL CALIXTO PALANTE 09772294
DELIA CONSTANZA DIAZ DIAZ DE NESIOSUP 08565442
DENIS ALEXIS AMAS LEON 75009604
DIANA RAQUEL ROBLES ISLA 42392323
DIANA ELVIRA MOMIY HADA 07947116
DIANA ROMINA BRACAMONTE LA COTERA 41640807
DIANA ROSA BAYONA ALCALDE DE MARCHAND 10165315
DIANA YARANGA REYES 44364347
DIANA YUDITH HUAMAN URRUTIA 45869495
DIEGO AUGUSTO LINARES MEZARINA 47722662
DIEGO ALEJANDRO ROMERO SEGOVIA 41535360
DIEGO ALEXIS AGUILAR HUALLPA 73905224
DIEGO ARMANDO PEÑA CASAPIA 48247205
DIEGO DANIEL PERSCI RUBINA RUBINA 72663359
DINA TITO CAYO 25810024
DOMITILA GOMEZ BARRIENTOS 09056131
DORA GRACIELA ABARCA LOPEZ 25518070
DORA MATILDE CASAVERDE ATOCHE DE SILVA 06865861
DORIS HERLINDA TEJADA HURTADO DE BLAS 25564242
DORIS LUZ ADVINCULA SOTELO 07052089
DORIS MANUELA SALAZAR BORJA DE ZARATE 08960263
DULA SOCORRO BAZAN SANCHEZ 06543273
EDADYL ELIZABETH LIZA MUÑOZ 40795510
EDDY SANTIAGO GIL LIPE 45010462
EDGAR POE HUAMAN BUSTAMANTE 42703769
EDGAR RIVERA BRAVO 41411534
EDITA NOLE PALOMINO 09571010
EDITH CONDORI FLORES 08380724
EDITH MILAGROS HILARES HURTADO 09562063
EDITH ROMAN CUELLAR 09121463
EDMUNDO ANGEL ARIAS DIAZ 09254114
EDSON AMERICO VILLACORTA CASTILLO 10312272
EDUARDO ALEJANDRO LACA RODRIGUEZ 25454287
EDUARDO EDGAR ESPINOZA CRUZ 06114189
EDUARDO ENRIQUE CUEVA ROSALES 08688954
EDUARDO JAVIER ARGUMEDO MENDOZA 08342531
EDUARDO ROJAS ESTELA 25532350
EFRAIN MAMANI HUERTA 42871945
ELBIRA LILY FERNANDEZ TORRES 06283054
ELENA BARREDA DE SALCEDO 25506745
ELIANA LORENA RAMOS MAYURI 41098333
ELIANA MARLENE SERNA MARIN 25751447
ELIDE NIBET QUIROZ ORTEGA DE ARANO 06023482
ELISEO VILLEGAS RODRIGO 10740712
ELIUT STOLSEMWACH SEANZ 9959923
ELMO NILTON CHUNGA LOPEZ 08273131
ELMO RAUL MAURICIO LEON 15733119
ELSA RENEE RUIZ HUAPAYA DE RODRIGUEZ 09091970
ELSA CLAUDIO NIEVES DE LEDESMA 07387678
ELSA LAZO CLAUDIO 43242857
ELSA SAIDA MELGAREJO REYES 22890376
ELSA VERA VALDIVIA 08102252
ELSI CINDY BALTAZAR VELASQUEZ 70193497
ELVIRA ESTHER GARCIA NAPAN 42558497
ELVIS MANUEL TAFUR CAJAVILCA 44898599
EMPERATRIZ VIOLETA CONTRERAS PAREDES 08627376
ENRIQUE APOLINAR ALVAREZ INGOL 19210732
ENRIQUE MARTIN CHAVEZ VILLALVA 40542701
ERICK VILLEGAS BASILO 45784418
ERIKA VANESSA VENEGAS BARRERA 45023650
ERINSON THOMAS TARRILLO CABRERA 41255394
ERLINDA ZARELA BELLIDO DELGADO 07806573
ERNESTO RICARDO AGUIRRE VELARDE 25597719
ESLSA OLGA VISITACION MAZA 15663025
ESPERANZA GAMARRA SIANCAS 08638883
ESTEFANI MARITZA TRUJILLO RAMOS 47523306
ESTELA VIRGINIA SALGUERO NARIO 08497410
ESTHER CHAVEZ DE SOLANO 25517302
ESTHER SANCHEZ SANCHEZ 06857625
ESTRELLA JOSHELYN SANDOVAL RAMOS 72655258
EUDEMELIA MARIA CACERES SALAZAR 07113094
EUGENIA MARIA CONDEO AMBROSIO 40600379
EUGENIA QUINA ALVARADO 10156562
EULALIA DORIS PEREDA ACUÑA 07099744
EULOGIO HUAMAN CONDOR 09785817
EURICK ALEJANDRINA MENDES ORE 80591671
EVA FELICITA QUIJANDRIA DE UZURRIAGA 25813299
EVA FLORES QUISPE 10110240
EZEQUIEL RAMIRO CESPEDES CISNEROS 08368894
FABIAN HUMBERTO ROBLES CHARCA 10749906
FABIANA CONDORI HUAQUIZACA 25700393
FELICITA ANGELICA GUTIERREZ MONTAÑES 10332050
FELIPE JESUS FUNES BELAONIA 07041284
FELIX ALBERTO DAPELLO RAMIREZ 08013524
FELIX BENDEZU PALOMINO 9247712
FELIX ROBERTO ARIAS GONZALES 09581394
FERNANDO MARCIAL IZURIETA ULFFE 06100919
FERNANDO MAXIMILIANO LOPEZ QUINTANILLA 21520040
FIDELA FERNANDEZ BOCANEGRA 08671155
FIDELA SALAZAR DE CORDOVA 25506454
FILOMENO ARANGO BELLIDO 10032017
FIORELA LINDA TORRES SALAZAR 74611123
FIORELLA YARUZKA SOLIS ARGOMEDO 45862485
FIORELLA MILAGROS SOLHANIA SALVATIERRA PAREDES 70077130
FLOR DE MARIA CHUMPITAZ ZEVALLOS 15387650
FLOR DE MARIA DEL AGUILA LOZANO 8804815
FLOR MARLENE VERASTEGUI VALENZUELA 48035730
FLORESMILA CASTRO DE ANTON 02614801
FLORIDA BERNABE MENDOZA 48236403
FLORINDA ELENA ARDITTO DE YUYES 25652991
FLORINDA MARIA FERNANDEZ QUISPE 06716577
FRANCISCA CABREJOS TAPIA 06117227
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ BERNUY 08629697
FRANCISCO OTOYA POLO 06842203
FRANCS JOEL BANCES ARCE 42559507
FREDI MARTN AGREDA CHAPA 09241926
FREDY GERMAN MEJIA MIRANDA 44796687
FREDY GOMEZ CONTRERAS 10653634
FULGENCIO FRANCISCO PAULINO CIRILO 09914086
GABRIELA CUELLAR MALASQUEZ 07010407
GABRIELA YRMA ALATRISTA MOSCOL 08083133
GEANPOOL ALBERTO GUTIERREZ HUAMAN 78198496
GENARO REINALDO CABALLERO LOYOLA 08809983
GEORGE ALEXANDER ARNOLD FARFAN ROJAS 73758151
GERARDO LEON ARANGO 08393326
GERMAN LUQUE LUQUE 25850755
GERONIMO EMILIO VILCHEZ SIMON 15638172
GIAN KARLO MANUEL BULNES TOLEDO 43423503
GIANCARLO NATHANIEL CACERES PAREDES 44849308
GIANCARLO TASAYCO BERROCAL 43404376
GIANMARCO ASTORGA CCORISAPRA 46868381
GIAVANNA OFELIA AYME VALERO 09521801
GILBERTO BURGA INCIO 08025172
GILBERTO FELIPE GUTIERREZ SALINAS 06153192
GINA MARGOT TAPIA MUJICA 06945781
GIOVANNA GERALDINE TORRES TRIGUEROS 072776916
GIOVANNA GRISELA FARFAN QUISPE 10521491
GISELLE YOSELYN FALVY PASTOR 43518799
GLADIS GUARDAMINO GUERRERO DE CARBAJAL 08306502
GLADIS REBECA ARCOS QUIÑONES DE PASCO 06912939
GLADYS DIONISIA GOYSUETA LUNA DE CUBAS 06545110
GLADYS GABY FLORES ROCHA 06012135
GLADYS HAYDEE BULEJE OROSCO 06694813
GLADYS LUZ CORNEJO BERAUN 07224652
GLADYS LUZ SOTELO VERASTEGUI 6194654
GLADYZ CONDORI HUAHUA SONCCO 025431132
GLORIA ELIZABETH SERRANO BARBOZA 41882812
GLORIA ESTHER ZEVALLOS HUAPAYA 08407765
GLORIA TERESA CEBREROS IBARRA 06987767
GLORIA YNDALECIA RAMOS VDA DE FRANCIA 25853736
GRECIA ALEXANDRA CORDOVA CORDOVA 71616720
GREGORIO MANUEL BERNACHE TORRES 41271699
GREGORIO YAÑEZ ECATE 21793060
GUADALUPE NATALI CHALCO ROQUE 43070842
GUADALUPE INGRI TORRES ANTAYHUA 45097543
GUILLERMO FRANCISCO COLFER DIAZ 71747365
HEBER EDUARDO VILLANUEVA ACOSTA 43133379
HEBER QUISPE CARDENAZ 08277479
HECTOR ALFREDO ORTIZ BERNAL 07340851
HECTOR FERNANDO JARAMILLO CAPITAN 10450419
HECTOR HUGO BHOL CORI 09978770
HECTOR SEGUNDO CELIS BARDALEZ 06561732
HEIDY ISABEL DOMINGUEZ CASTILLO 77049260
HELEN FLOR SILVA BENAVIDES DE CARRILLO 08724247
HELEN PATRICIA ARACY ARIAS ESTEBAN 70092645
HENRY DAVID LUCHO BERNAL 15686438
HENRY DOUGLAS FREUNDT AGUIRRE 25655486
HERMELINDA SINCHE ORTEGA 04005327
HERMINIA OLGA CASTRO MEDINA 08356279
HERNAN JAVIER HERRERA COLLANTES 25557984
HERNAN JOSE DOMINGO HELFER PALACIOS 08237876
HERNAN JULIO FLORES QUESADA 08605166
HERNES TEODORO ACOSTA PAREDES 08837699
HERTA RUIZ RIOS 05920555
HESMEREGILDA QUINTINA ZEGARRA RODRIGUEZ DE HORNA 08354688
HILARIA CCONISLLA CCAHUA 31039233
HILDA CAVERO SAL Y ROSAS DE APARCANA 08112866
HILDA LIZETT LIÑAN CALVO 40331899
HILDA MARGIORI ATAHUA CARRANZA 47144489
HILDEBRANDO SANCHEZ SOLANO 08910803
HILSE ORAILA FLORES FLORES 08455182
HUGO ALFREDO APAZA CUSIHUAMAN 10351135
HUGO CESAR CANEPA RODRIGUEZ 72976306
HUGO CESAR YAURI ALMEYDA 21807470
INES LAZO CRUZ 07194703
IRIS ARCANGEL ZARE CHAVEZ 25564020
IRMA CRUZ GONZALES 06842385
ISABEL HIGA HIGA 25422685
ISABEL ORMEÑO MURRIETA 40145817
ISABEL YOLANDA LIÑAN ALVA 06131631
ISABEL ZAMORA DE HIDALGO 25691881
ISABEL ZENOBIA FERNANDEZ ESPINOZA 46433876
ISAURA LUZMILA JUARES POCCORE 41737677
ISAURA VICENTE VDA DE ORMEÑO 15372824
ISIDRO EUSEBIO GUADALUPE ROJAS 07435179
ISOLINA FERNANDEZ SIFUENTES 08635568
ITALA ROXANA LUJAN RODRIGUEZ 10430749
IVAN JAVIER SALINAS HERRERA 08125388
IVAN LEONARDO VELASCO LA PORTILLA 06017134
IVONNE MAITE ROMAN PASTOR 25572115
JACINTA ALVAREZ MORENO DE GONZALES 06081549
JACKELINE CLARA PEÑA CHIRITO 41133383
JACQUELINE MADELAINE ZEVALLOS MARTINEZ 40522840
JAIME ALFREDO VELASCO MORENO 41966353
JAIME NARCISO BURGA MARCHENA 10735207
JAIME PEDRO BOBBIO CALDAS 25428890
JAIME RICARDO BODERO LAVALLE 25481636
JAIME RUBEN CHUMPITAZ BARBOZA 41802021
JANA SELY LUCIA MONTENEGRO DIAZ DE ZELADA 40560416
JAVIER ESTEBAN JUAREZ CURI 40791224
JAVIER DE LA CRUZ RODRIGUEZ 07418302
JAVIER JESUS CANCHANYA CAJUSOL 10634832
JEAN FRANCO ADRIAN SALCEDO GALA 48167659
JEAN PIERRE STEVEN TRUJILLO ARTEAGA 73254592
JEAN PIERRE ANTHONY REYES ATARAMA 71246267
JEFERSON RUIZ PEREZ 22969545
JENNY MIRYAM TAIPE CARREÑO 09809786
JESSICA ESTHER CHANTA CABALLERO 42533661
JESSICA TELLO ASTO 47144833
JESUS ANDRES TOVAR USNAYO 09448650
JESUS ENRIQUE VILLAFUERTE SOTO 09492086
JESUS HERNAN GARCIA BARRETO 06626312
JESUS JOEL AYALA INOCENTE 04081106
JESUS JUAN GONSALES LUCAS 08100825
JESUS ORLANDO CASTRO MENESES 08087225
JESUS WALTER PASSUNI CORDERO 06762717
JESUS ALAN CALDERON JULCA 40381167
JESUS ANSELMO CASTILLA RIOS 44053786
JESUS HUGO MENDOZA MARTEL 07521797
JESUS MARTIN BARRIENTOS PEREZ 44277125
JHON ANDERSON FARFAN ROJAS 42528567
JHONY BARDALES LANGA 40077761
JHONY QUIROZ RAMIREZ 47255377
JIMMY EDUARDO MEZA COCA 41524606
JOAN RICARDO GUERRERO PERALTA 75073313
JOEL ANGEL FLORES OCAMA 70945131
JOEL COLLAS RODRIGUEZ 80646286
JOEL OSCAR AREVALO JULCARIMA 44660104
JOHNY PINCHE VASQUEZ 41999081
JONATHAN HARRISON HUERTAS SEGURA 45373117
JONATHAN JOEL GUERRA MENDOZA 73178101
JORGE ALBERTO QUISPE PEREZ 10509345
JORGE ALEJANDRO SOSA YOVERA 16756805
JORGE ARQUIMIDES DE LA ROCA MEDINA 09414403
JORGE LUIS QUIÑONES ALEJOS 06114107
JORGE ALCIDES MANCCO RIVAS 09664489
JORGE ALEX VASQUEZ SIESQUEN 08680110
JORGE CASTILLO MIÑAN 25746846
JORGE DAVID PAUCAR CONTRERAS 44220251
JORGE DENNIS ZAPATA TAMANI 75566530
JORGE ENRIQUE ESCOBEDO TINCO 08924390
JORGE ERNESTO MAYO BARRERA 07552014
JORGE FRANCISACO PAZ SAGASTEGUI 70410692
JORGE JULIO OLGUIN NUÑEZ 07192937
JORGE LEONIDAS CISNEROS LAMILLA 06861504
JORGE LUIS CHANDUVI PETIT 07835569
JORGE LUIS CHAVEZ BOYASBEK 44278580
JORGE LUIS CORDOVA TENAZOA 25330699
JORGE LUIS YZAGUIRRE ROJAS 09537932
JORGE SANTIAGO PFLUCKER LAMILLA 08845898
JOSE ANTONIO GARCIA MORAN 21555402
JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTELO 42986432
JOSE ANDRES NOMBERTO GUANILO 09097844
JOSE ANDRES VARGAS RUIZ 09160577
JOSE ANTONIO MEJIA CISNEROS 09072027
JOSE ANTONIO QUISPE HUERTA 07116699
JOSE ARTURO SAAVEDRA CAMPOS 40179830
JOSE CARLOS NATTERI ELIAS 07421224
JOSE CARLOS QUIROZ AREVALO 71004960
JOSE EDUARDO GONZALES GONZALES 07583405
JOSE ENRIQUE PALOMO VELASQUEZ 7398986
JOSE FELICIANO VASQUEZ LUCERO 10592848
JOSE HUMBERTO OLIVEROS OYOLA 16407070
JOSE JONATHAN TORREJON CURI 44889908
JOSE LUIS APOLAYA DAZA 80573264
JOSE LUIS BUITRON PONTE 045816610
JOSE LUIS CERDA GALVEZ 45980120
JOSE LUIS FAJARDO PALOMINO 10096673
JOSE LUIS HERRERA SAAVEDRA 80107778
JOSE LUIS MALLQUE ARECHE 09479206
JOSE MANUEL BENITES SAENZ 46399110
JOSE MANUEL CRUZ VIERA 06840882
JOSE MARTIN CENTENO MONTES 44868415
JOSE OMAR ROCCA RAMIREZ 10362026
JOSE TEODORO COCHA GONZALES 08687656
JOSEFA SILVA BRUNO 43609978
JOSEFINA NOA NAYRA 40987626
JUAN CARLOS BALDEON ROJAS 42260047
JUAN MARCO CARBAJO HERBOZO 09733475
JUAN ALBERTO JIMENEZ ALFARO 08103278
JUAN ALBERTO LOPEZ ARRIETA 40255324
JUAN ALBINO SAABEDRA MORALES 08436924
JUAN CARLOS CELMI ROMAN 16018180
JUAN CARLOS CHOQUE GUILLEN 10250740
JUAN CARLOS MALCA CAYETANO 6863256
JUAN CARLOS MENDEZ ROCERO 08949422
JUAN CLIMACO ERNESTO BENAVENTE DELGADO 25543981
JUAN DANIEL SIMON CAMAYO 09981955
JUAN EDILBERTO LOZADA CHUMPITAZ 07150853
JUAN ENRIQUE JAUREGUI HUAMAN 07423988
JUAN IGNACIO URIBE QUISPE 06782990
JUAN JOSE BLAS ABAD 02794061
JUAN LEONCIO LAGUNA PAREDES 08043124
JUAN MUSSE VERTIZ 25499493
JUAN RICHARD MARTICORENA PUENTE 10133217
JUANA ALICIA TOLENTINO BOLAÑOS 10656253
JUANA CAPCHA DE CORTEZ 21069812
JUANA PACHERRES ROMERO DE SALAZAR 08121792
JUANA ROSA BADA HIJAR DE ALBUJAR 25473347
JUANA ROSA ESTRADA FERNANDEZ DE ASCENCIO 09018188
JUANA ROSA HUANCAHUARI HUANCAHUARI 09237833
JUANA ROSA ORTIZ DULANTO 06893390
JUANA SOFIA ANDAYA HUAMAN 70772875
JUANA ZAVALETA TEJADA DE GALAS 06051097
JUDITH GLADYS RIVRA BUSTAMANTE 09243711
JULIA FRANCISCA HERRRERA AGURTO 08334242
JULIA DE LA CRUZ CANCHO 09177104
JULIA EMPERATRIZ CANEPA RIVERO DE BALBUENA 08533203
JULIA EMPERATRIZ TITO LEANDRO 06138708
JULIA MAXIMINA PALOMINO VASQUEZ DE DIAZ 16122351
JULIA MERY CACERES MECHAN 10448684
JULIANA ROBLES AROSTE DE CAMAC 06979562
JULIO ADRIAN PONCE FERNANDEZ 10445639
JULIO CESAR QUISPE REYES 10111396
JULIO CESAR CARDENAS VELASQUEZ 09469781
JULIO CÉSAR VALDIVIA SANTILLAN 09780724
JULIO HOMERO ALVARADO LOPEZ 09620676
JULIO QUINTANILLA ORTIZ 08060206
JULIO VICTOR MIRANDA TORRES 06256920
JULISSA DEL CARMEN VERA RONCAL 40649662
JULLY JENNI COLAN AYALA 25724846
JUNIOR PALOMINO PALOMINO 70993187
JUSTO GARCIA SANTOS 40098732
JUSTO TEOFILO MACCHIAVELLO OBANDO 08738071
JYMY CALVA CHUQUIHUANGA 41914291
KALI MONICA CURITIMA HUARMIYURI 47875250
KAREN VERONICA GONZALES MOSCOSO 44674860
KAREN CECILIA CARVO RODRIGUEZ 07248165
KAREN KATIUSKA SALVATIERRA CHUCHON 40369782
KARINA GIOVANNA LEON VELAOCHAGA 74022198
KARINA RENEE YANQUI CALDERON 75606804
KARINA SOLEDAD ARZAPALO PAREDES 42654655
KATHERINE ARCIBIA ALFARO ROJAS 48241228
KATTIA ALEJANDRA LLANES ROCHABRUN 44557039
KATTY ELIZABETH MELENDEZ INUMA 43133874
KELLY MARIBELL NIETO JUAREZ 07268643
KEVIN RICKSON HUAMAN HUAMAN 72560242
KLINTON PUENTE CHOCCA 47539695
KOALTY RENSON ARISMENDIZ MEDINA 10397667
LADIMIR BRAULIO TARAZONA MORALES 48263693
LADISLAO ISAIAS GOMEZ MONTORO 32020246
LADY ELENA LOPEZ DE QUIJANO 10225120
LAURA INES NUÑEZ PERLADO 09615615
LAURA ZAMUDIO TORRES 10238963
LAZARO ROJAS SUXE 16618851
LEONARDO ATUNCAR DE LA CRUZ 06559590
LEONARDO TRIGUEROS NARZISO 07396145
LEONOR DOLORES MENDEZ RODRIGUEZ 07008537
LEONOR FRANCISTA LAZO VIRTO 25685387
LEOPOLDO FELIZX DURAN SANEZ 08611333
LIDIA FLOR VENTURA DE SARAVIA 21445729
LIDIA CARMEN CACERES DE JACOBO 08071015
LIDIA CELINDA GALVEZ ASENCIO 06999318
LIDIA YUMBATO RIOS 05343014
LILA TERESA FERNANDEZ GONZALES 73332666
LILIANA MEJIA CARBONELL 07192602
LINDA AURORA MENDOZA CUEVA 01074910
LINDA ELIZABETH TUEROS UCHASARA 48173120
LISSET MECEDES CALDERON CHAVEZ 46154769
LIUIS ANGEL COMUN HUAMAL 43378788
LIVIA MARIA ARROYO GALVEZ 07910265
LIZBET KATERIN RODRIGUEZ ARIAS 46439918
LOURDES ALEJANDRINA TAN COLAN 08664233
LOURDES CHUQUIPIONDO DE CHAVEZ 10095965
LOURDES MILAGROS DIAZ ENRIQUEZ 48293415
LUCIA JANETH ALVA ALTAMIRANO 40722973
LUCIA MAYTA VALDEZ DE ESPADA 25866638
LUCIO MARCIAL LOPEZ MORI 44948935
LUDMER ALI SANABRIA PABLO 10719721
LUICA ALEXANDRA SALAS GOMEZ 43593259
LUIS ALBERTO PAREDES JORGE 07606576
LUIS FERNANDO DIAZ PORTILLO 07065142
LUIS SAAVEDRA CHAVEZ 16697938
LUIS ALBERTO CAMPOS GASPAR 06989938
LUIS ALBERTO FLORES VALER 09703453
LUIS ALBERTO GALLARDO MELENDEZ 46387064
LUIS ALBERTO HUAMANI TOLEDO 42574500
LUIS ALBERTO MELGAREJO VILCALURI 40600530
LUIS ALBERTO QUISPE HUAMAN 07427416
LUIS ALBERTO RAMIREZ RIOS 25568141
LUIS ALBERTO ROSAS GARCIA 07347208
LUIS ALBERTO VINCES PAREDES 8342624
LUIS ANTONIO ARRASCUE CABREJOS 08502009
LUIS ANTONIO ESPINOZA FRETEL 09732823
LUIS ANTONIO RAZURI SILVA 45416042
LUIS CHUNA MARCHAN 06869209
LUIS ENRIQUE BURGA MORALES 73328241
LUIS GOMEZ LARA 07314971
LUIS GUILLERMO VIDALON OLIVOS 07304442
LUIS HUGO SANCHEZ MARQUEZ 07010385
LUIS JOSE SANCHEZ CENTURION 08844116
LUIS MIGUEL ORMEÑO ROCA 06725722
LUIS SANTOS MIRANDA HURTADO 44757876
LUISA HERRERA SOLANO DE MARTINEZ 07027423
LUISA ELENA LOZADA CHUMPITAZ 09052366
LUISA VICTORIA MARIÑOS FLORES 42029098
LUPE DEYSI ROSALES CHAVEZ 40991419
LUS ANGELICA TUANAMA SANCHEZ 070119131
LUSBY MARISOL SANTISTEBAN SANCHEZ 17634196
LUZ ALBINA IZAGURRE ACEVEDO VDA DE AUSEJO 06982589
LUZ ESMILDA TORRES RIVERA DE GARCIA 08668918
LUZ MARCELA GUTIERREZ MEZA 08467628
LUZ MARINA MENDEZ CONCHA 08488603
LUZ MERCEDES PALUS GAVIRIA 07707864
LUZ MONICA ROBERTS VALDEAVELLANO 07437418
LUZ PAQUITA GRANADOS ROBLES 08653029
LUZMILA AMALIA PEREZ SANCHEZ 15673264
LUZMILA ARRUNATEGUI BRUZZON DE MONTAÑEZ 06596284
LUZMILA GONZALES ROJAS 09414588
LUZMILA PETRONILA SOTO CANDELA 15370457
MANUEL SEGUNDO MINAYA CANALES 15963357
MANUEL ALBERTO RAVELLO VILLALOBOS 08228698
MANUEL LUIZA HOZANO 9074267
MANUEL MAXIMO ESCUDERO CARHUAS 42238344
MANUEL TORRES CAMPOS 08571419
MANUEL ZUÑIGA ESPIRITU 06953464
MANUELA ELSA PORTALES GONZALES 08851853
MANUELA GARAY AYASTA 09030867
MANUELA ROSA RODRIGUEZ GRADOS DE GONZALES 07581533
MARCELO LEONCIO LA FUENTE PIMENTEL 15946116
MARCIANO ALIAGA SANCHEZ 27071125
MARCO ANTONIO RAMIREZ PRADO 08895216
MARCO ANTONIO GUTIERREZ ALIAGA 80373182
MARCO ANTONIO HUARAC MEJIA 40949795
MARCO ANTONIO MARIN RODRIGUEZ 10231865
MARCOS BENITO CHAVEZ VILLAREAL 15636340
MARCOS LEOPOLDO TORRES MIRANDA 08580826
MARCOS TEODORO VIVANCO MANYARI 15428770
MARCOSA CONDORI CASTILLO 09092557
MARGARITA FELICITA CASTILLO DE HONORES 25775208
MARGARITA NATIVIDAD CAICEDO LLUEN 10010200
MARIA FLORENTINA BENAVENTE DONGO DE KNOX 06666214
MARIA MILAGRITOS COSTY OTERO 41230765
MARIA ANGELITA MARTINEZ VARGAS DE GAMBOA 25653563
MARIA ANTONIA AVILA RAZURI 08023240
MARIA AURISTELA PONCE DE PUN 25410631
MARIA BERTHA LOPEZ ALVARADO VDA DE ABAD 07436057
MARIA CLEMENTINA ZAPATA CABEDUQUE 16009327
MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ROJAS DE HILARIO 09090845
MARIA DE LOS ANGELES DAVILA FLORES 19828864
MARIA DIANA QUINTANA MARTEL 47334261
MARIA ELENA PAIRAZAMAN SEGURA 07385389
MARIA ELENA SOYER REINOSO 07413708
MARIA EMPERATRIZ CORRALES MORA 06225997
MARIA ESTHER CHUQUIYURI AGUILAR DE ACOSTA 06215765
MARIA EUGENIA SALAZAR ARDIAN 46053345
MARIA HAYDEE PRIETO MUGABURU DE SHOWING 08787540
MARIA HILDA BANCES DAMIAN 010435857
MARIA ISABEL ACOSTA ARICOCHE 42541579
MARIA ISABEL MENDEZ RODRIGUEZ 08389353
MARIA ISABEL VERANO SACJI DE CESPEDES 06173236
MARIA ISABELPINZON LOPEZ 08096369
MARIA JACQUELINE BARRIGA AGUILAR 09957178
MARIA JUANA DE LA CRUZ CAJA 07185398
MARIA LUZ CARRIZALES QUINTANA 06256250
MARIA MERCEDES RIOS HERRERA DE PINEDA 08023177
MARIA ROSA PEREDES DE GUERREROS 10389263
MARIA SATURNINA ZAVALA CHUMBIRIZO 08758027
MARIA TERESA CAMARENA CACERES 09828680
MARIA TERESA KURO SOLSOL 10092473
MARIANA ESTHER CERVANTES RIVERA 41681523
MARIBEL MARIA CACERES ANTONIO DE MOLINA 22755012
MARIELA HERMILIA TRUJILLO DE LA CRUZ 07857800
MARILUZ AQUINO ARROYO 43482858
MARIN RAMOS MACEDO 15590271
MARIO FRANCISCO MORENO HERRERA 07539123
MARIOLA ESTELA SANCHEZ OCHOA VDA D AMOR 05335947
MARISA ONELIA ROJAS VASQUEZ 40373155
MARITZA SILVA CCACYA 42419668
MARJORIE PABLO MEDINA 47422522
MARLENE BEATRIZ CRUZ ARANA 42482493
MARLENI CASTILLO ALBERTI 09038716
MARNITH LILY LINARES PINEDO 41511658
MARTHA MEY-HUA CHAVEZ AMEN 46719752
MARTHA PALMA MONAGO DE POVIS 09045415
MARTHA PANCHO PEREZ 43265203
MARTIN REMIGIO CANGAHUALA TAIPE 10551039
MARTINA OLIVARES DE MOZO 10463135
MARUJA ISIDORA BARRIENTOS TITO 10516406
MATHIAS DEMETRIO CHUMPITAZ FRITZ 10501749
MAURICIO RENE HUALLPA 08054409
MAURO ORRIBURU BOBADILLA 09356211
MAXIMO ARTURO CABRERA LOPEZ 40957625
MELCHORA AMERICA AVALOS VDA DE MELO 21793470
MELISSA FABIOLA TORRES DIAZ 46511111
MERCEDES BEATRIZ GAMARRA TELLO 07364776
MERCEDES CLARA CORIA MORALES 06275514
MICHEL EDEN VELASQUEZ TOMAYLLA 41587173
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LOAYZA 41842236
MIGUEL ANGEL GUARNIZ ORDOÑEZ 09712444
MIGUEL ANGEL NAVARRO AYCHO 72196172
MIGUEL ANGEL SARMIENTO PALACIOS 41847687
MIGUEL ANTONIO ESTRADA MIRANDA 06920482
MIGUEL ANTONIO ORTEGA NOMBETO 47126008
MIGUEL AUGUSTO PALOMINO ARTEAGA 74097198
MIGUEL CAMPOS RIMARACHIN 08092756
MILAGROS ELENA MEIGGS REATEGUI DE CAYO 07391473
MILAGROS TUESTA CASTRO DE TELLO 09609071
MILTON HUGO ALDEA RODRIGUEZ 06702237
MILUSKA ADRIANA CANDELA LEON 25827688
MIRIAM CONSUELO AVALOS OSORIO 08614824
MIRIAM LIZ PEÑA HUATA 43519192
MIRIAM VANESA ALAMA SALVADOR 42685423
MODESTA MONAGO DE LEON 09232352
MONICA PEREGRINA VERASTEGUI SORAS 09686072
MONICA YOBANA ZEGARRA NAVARRETE 09777376
MORAYMA ISABEL ALARCON ADVINCULA 80653114
NANCI MARIA GOMEZ MIRANDA 06259811
NANCY ELVIRA GUTIERREZ PIMENTEL 10380346
NATIVIDAD MANUELA FABIAN VASQUEZ 22862092
NATIVIDAD NELLY SUAREZ TUESTA DE DE VELASCO 06202044
NEISCER EUDALDO CURI ESPINOZA 41522384
NELLY RICARDINA VALLE LA ROSA 07517776
NELLY VALDEAVELLANO PIZANGO DE GARCIA 08817296
NELSON POUL BADI TIRADO FERNANDEZ 42009356
NESTOR DAVID CABALLERO OTOYA 09618224
NESTOR GUILERMO CAMACHO OYARZUN 25435466
NIEVES MADUEÑA VDA DE GONZALES 10097400
NILDA MERCEDES SALAZAR CORTEZ 08643592
NILO DA FONSECA BEMBINO 43310024
NOEMI RUT ROSALES NUÑES 45482124
NORA ROSA URTEAGA DE ALEMAN 29671835
NORMA CUBA GUZMAN 41935411
NORMA RENE CHUMACERO LOPEZ 08545586
NORMA LAURA AIDA DELGADO DUPONT 07857583
NORMA MARIELA RAMIREZ TITO 40356524
NOSBIER RIOS PELAES 10215488
OFELIA TORRES RAMOZ 06259474
OLGA DEL CARMEN QUISPE CORREA VDA DE ZEGARRA 07961697
OLGA LIDIA VILLANUEVA MATTOS 09651617
OLGA TORATTO BRAVO 06171859
ORDULIA SALAS SALAS DE BECERRA 06702090
ORLANDO SIMEON LLOCLLE HUILLCA 70823841
OSCAR A BENDEZU ARDILES 07243561
OSCAR ARMANDO COLONNA MORI 07939479
OSCAR ELIAS OCHOA SERRANO 9238974
OSCAR YALTA BASILIO 08215014
PABLO CESAR MENDOZA PECEROS 42033984
PABLO WENSISLAO ALAVA VALLJOS 75274396
PAOLA FRANCISCA MORE LEYTON 45130132
PAOLA VANESSA GANOZA CORONADO 48461910
PATRICIA LUCIA ENCISO CANDIA 43070786
PATRICIA REBECA HERMOZA SUAREZ 08123930
PATROCINIO DIAZ ALIAGA 25585450
PATTY LUZ PACAYA SILVANO 70078703
PAUL SMITH SOTO SIGNORI 42630786
PAULA ISABEL GALLEGO MENDOZA 08436814
PEDRO ALFREDO ALONSO ALVARADO 08114022
PEDRO DUEÑAS AYQUIPA 09209800
PEDRO KARYL CASTRO ROJAS 28311742
PERCY WILLIAMS DEXTRE MANSILLA 08417525
PERCY ROJAS ICOMENA 43066696
PILAR VICTORIA SALCEDO CARPIO 07316017
PILAR VIOLETA ARANA MACAVILCA 07434311
PRIMITIVO BAUDECIO SALDAÑA ZENTENO 25432951
RAFAEL EDGAR PINEDA HUERTAS 09312923
RAFAEL GUERRERO RAMOS 25849597
RAFAEL SERGIO AMARO SEGURA 09359923
RAMON FORTUNA RAMIREZ CADENAS 06980994
RAMON JORGE ALVARADO ROJAS 07347804
RAMON VICENTE CANCHARI DIAZ 10246937
RAQUEL ISIDORA ARIAS AMBLODEGUI DE SAVARESSE 08344444
RAUL FERNANDO VERTIZ ZAPATA 06809431
RAUL NOA AUCCAPUCLLA 10249310
RAUL PADILLA VASQUEZ 09973182
REDE FIRMA ESPINOZA 45221289
RENE ARNALDO NINAN SINCHI 42822372
RENE ELIZABETH VALERA BRINGAS DE CERNA 10343172
RENE ELIZABETH VALERA PARRAGUEZ CHAMBERGO 72842703
RENZO MARTIN APARICIO ROJAS 43207807
RENZO SEBATIAN MESONES EGUSQUIZA 74230062
RICARDO ALEJANDRO LUNA VILCAPOMA 25620105
RICARDO ANGELES ESPINOZA 06018328
RICARDO ARTURO FIEBRES HIDALGO 70689789
RICARDO EFARIN PALOMINO PONCE 06052877
RICARDO ENRIQUE GRADOS AGREDA 08436039
RICARDO ENRIQUE MAUTINO MORALES 25576968
RICARDO JOSE ARCELLES CARRANZA 06670437
RICARDO MIGUEL VELIZ CASTILLO 43030717
RICHARD DICK VITELA BERNILLA 16789670
RICHARD CCAPACCA GAMARRA 80319194
RICHARD JOSE TORNERO ÑAÑEZ 09734391
RITA ANITA BOJORQUEZ MELENDEZ 46333253
RITA ISABEL LANAZCA OROSCO 75505758
ROBERT ALEXIS SHISHCO CABEZAS 44297006
ROBERTO HECTOR ORE TORRES 21083348
ROBERTO RENDON ACAT 07634404
RODRIGO ROJAS VARGAS 10338574
ROGERS TITO CHANCASANAY FALCONI 09060175
ROLANDO DAVID PUMA NINA 09019745
ROLANDO ZEVALLOS GUERRA 05350697
ROMAN NINUMA MATZURA 07354034
ROMEL BUENAVENTURA MALLQUI MELGAREJO 41966136
RONAL VEGA GUILLEN 42666525
RONALD ALFREDO MEDINA GUEVARA 42657831
RONALD SEGUNDO GARAVITO CARREÑO 44628818
RONALLD DAVID LOAYZA NORIEGA 44178610
RONEL CARLOS FASABI SANGAMA 45610573
ROSA AMELIA FLORES QUEVEDO 08499806
ROSA ELENA BARRIENTOS DE NUÑEZ 25494571
ROSA MARIA ORE CANDELA 41133801
ROSA MIRIAM MANRIQUE ALVAREZ 10400654
ROSA ALONDRA QUINTANILLA ARRIOLA 75138945
ROSA AMELIA RIVERA ATUNCAR DE TINEO 07117996
ROSA ANA VATACO NOLASCO 08394150
ROSA BERNILLA CONDO 43134449
ROSA CONSUELO ACARO SALCEDO 41213603
ROSA EMILIA PACHECO ASTO 07215004
ROSA GUTIERREZ VELASQUE 08386082
ROSA LUCILA PRESA PRESA 25707358
ROSA LUZ MARCALAYA RIOS 06099889
ROSA MARINA DIAZ GOYCOCHEA DE ELGUERA 06750118
ROSA ONELIA REYES PAZ DE FLORES 09129492
ROSA VILMA HUILLCA ORE DE OBREGON 09470117
ROSARIO DEL PILAR MARTINEZ BAZALAR 15581337
ROSARIO EUDOCIA SORALUZ DE LA CRUZ 17598558
ROSARIO PILAR YARASCA PALACIOS 10519021
ROSMERY MILAGROS ALVARADO MANCHAY 75353611
ROSMERYN LEYDI SULCA CUEVAS 47727624
ROSSANA GLADYS LINDO ABARCA DE ROMAN 10353844
RUBEN ANTONIO HUARCAYA SALAZAR 07006980
RUBEN CASTAÑEDA BARCO 80099831
RUBEN DARIO DEGREGORI ORDINOLA 42273787
RUBEN WALTER MACETAS GALINDO 70304140
RUBI SOMITILA RUSSE GUZMAN 25804105
RUCHARD LUNA SOTO 09691317
RUSBILY MAYHUIRE CONDORI 76012132
RUTMINA MATOS REMISION 09427256
RYDER ORLANDO ALIAGA VALENCIA 72231854
SAMUEL CARMEN VILLEGAS 43656121
SAMUEL RODOLFO ROJAS GAMARRA 08650615
SANDRA LORENA AGUILAR ANGULO 41440850
SANDRA MELISSA LOPEZ PAJUELO 40154648
SANTOS MARIA HERRERA GARCIA 07146026
SANTOS ENRIQUE CALDERON RODRIGUEZ 09480002
SANTOS FLORES PIÑIN 10660438
SANTOS LANCHA INUMA 5296608
SARA VERONICA YUSTI MORENO DE GODOMAR 07272212
SARA FRANCIS DEL CARPIO CHAN 44157356
SARA GUILLERMINA CUADROS REATEGUI 09457441
SARA IRENE ZUÑE MONCHON 09283205
SAUL ANTONIO TORRES AYLAS 043827212
SAYURI MAITE MENDOZA VICAÑA 47034534
SEGUNDO SAUL CABRERA ALFARO 06880515
SEGUNDO ALFREDO AGREDA RODRIGUEZ 08844957
SERGIO MARCOS CUENTAS GARRO 08470233
SEVERINO TITO RAMOS 08570225
SILVIA JANET CUEVA ROMERO 06164763
SILVIA VERONICA HUERTA COCHACHIN VDA DE CURO 15735922
SILVIA AURORA OLIVARES COSTA DE CASTRO 07294846
SILVIA MERCEDES COTILLO GARRO 10132521
SILVIA MIRZA RENGIFO SAMPAYO 00037633
SILVIA ROSSANA PAREDES ALVARADO 43091521
SIXTO ERNESTO BELLIDO LIRA 08739229
SOFIA EVANGELINA CASTRO CORDOVA 09411622
SOLEDAD HORTENSIA MANRIQUE DE ANDRADE 25497465
SOLEDAD VICTORIA MONTES VILLAR DE CHUMBES 15607287
SONIA SANDOVAL CACERES 07759666
TAMMY ARANA LOPEZ 41677450
TAMMY MILAGROS SEDANO ALCANTARA 47643353
TANIA BELLLA CACERES RIOS 42655104
TANIA MARISELA DE LA CRUZ MONTENEGRO 45672692
TATIANA BARZOLA VALLES 45373350
TELECILA LOURDES MAYTA LLANOS DE ROSAS 08538395
TEOBALDO CLAUDIO SANCHEZ 10371119
TEODOLINDA CASTILLO PEREZ DE PACHECO 10451651
TEODORO FELIX CARRILLO MARCATINO 08911811
TEODULA FIESTAS PERICHE 25842247
TEOFILA BARBARITA ENCISO TRIVEÑOS 06036573
TERESA MARIA VERGARA NARVAEZ 70572647
TERESA CARMELA AGUILAR CAMAC 19812404
TERESA CELINA TEJADA TEJADA 07914781
THALYA LORENA MERCADO SARRIA 72444064
TOMAS CHERO CPRNEJO 08696171
TOMAS JULIO NUÑUBERO CARDENAS 08485552
TOMOTEA ANTONINA CASTRO CASTRO 48325268
URBANO ROSAS ALARCON 06021967
VALENTINA ANTONIA QUISPE LOZANO 21068471
VALENTINA RIVERA GALINDO 28801977
VALERY YULI OLIVARES CCALLA 75438370
VALOIS FERMIN ROSALES ABARCA 15725983
VANESSA IVON CCOCHACHI ROMERO 43731543
VICKY ADRIANA CONTRERAS AZAÑERO 42798614
VICTOR ENRIQUE BORJAS MERINO 07381299
VICTOR HERMOGENES HONORIO REAÑO 19212588
VICTOR MANUEL VILLAGOMEZ RAEZ 09151188
VICTOR NAJERA FERNANDEZ 07405398
VICTOR RAUL ADANAQUE CHIROQUE 09890096
VICTOR RAUL GALLO RUIZ 25593634
VICTOR RICARDO ALVAREZ PANDO 08522228
VICTORIA VALENTINA PONCE PINEDA DE VILLANUEVA 10289455
VICTORIA COVEÑAS MORE 10394469
VIDAL CARCAUSTO OCHOCHOQUE 02558169
VILMA AURORA HURTADO DIAZ 31654976
VILMA DELGADO ANCCO DE MOSCOL 24716592
VILMA EVELYN VAN HEURCK BARRIONUEVO 08190014
VILMA GONZALES SANTA CRUZ 10117051
VILMA PARIONA MALPICA 08681389
VIOLETA GANINA GARATE MILLA 29234640
VIRGINIA ESPINOZA CHICCHIS VDA DE JAIMES 10292485
VIRGINIA FABIOLA CARBAJAL GIRON 40708631
VIRGINIA GRACIELA RUIZ VIGLIENZONI 25731647
VITORINA CONCEPCION BALAREZO HUAPAYA DE CUADROS 08797282
VIVIANA MERCEDES GOMEZ VALVERDE 42043936
VIVIANA YESENIA TINOCO ACHUYA 45425543
VLADIMIR CASTILLO VILLEGAS 80109276
WALKER MARCOS VALVERDE PEÑA 16175541
WALTER REMIGIO CARRION AMAYA 25655983
WALTER REYNALDO SAGASTEGUI ZORRILLA 07638979
WEIMAR ALMANZA GONZALES 09349505
WHENDY ACOSTA CERECEDA 43144994
WILBER HUMBERTO USCAMAYTA MARCOTE 10793127
WILDER JOSSY CONDOR YUPANQUI 40030696
WILLIAM CRUZ SALINAS 09513105
WILLIAM JORGE ALARCON RODRIGUEZ 09260042
WILLIAM VIDES ROJAS SARMIENTO 09132001
WILLIAMS JOHNNATHAN SULCA MONTES 45407667
WILLIAN JUNIOR CABREJOS LLAUCE 74754225
YARE STEFANIE BARANDIARAN ARTADI 74228916
YENI LOAIZA CONDORI 70843710
YENI OBREGON PANIORA 42387069
YENILARICO SONCCO 47936331
YESENIA DEL MILAGRO VALDIVIEZO MONTERO 43268716
YESENIA VANESSA MAURICIO MORA 72329153
YESSENIA CURO VICTORIA 44499940
YHINA GRECI AYALA FABIAN 46567710
YOLANDA JACQUELINE QUIROZ DELGADO DE MAYO 09902997
YOLANDA PAREDES SANCHEZ DE CARBAJAL 06916594
YOLANDA RAMIREZ CERDAN DE PRINCIPE 06182288
YORGER LEUDEGARIO HUAMAN AQUINO 09435607
YORYINIO ANDERSON TABOADA VASQUEZ 72911209
YOSILU HIBET SANCHEZ MUNIVE 10379118
YSABEL MARISOL GOMEZ GUTIERREZ DE ZEVALLOS 08075117
YSABEL NOEMI ESTRADA DE LA CRUZ 09735510
YSABEL YOVANA CARDENAS TAPIA 40478924
YSOÉ MIGUEL SAAVEDRA ALVA 06702591
YTALO GUILLERMO ZARATE MARISCAL 42801187
YTALO HERNAN LIZARRAGA PINILLOS 17913880
YURINA DE LOS MILAGROS OJEDA PACHERRES 44037017
ZENAIDA LOPEZ CRUZ 07969974
ZOILA DEL ROSARIOESPICHAN SALAZAR 08734655
ZOILA EMPERATRIZ SERPA RAMIREZ 08534780
ZOILA MARIA CABRERA DE DA SILVA 05700917
ZORAIDA ANDRADE OSTHERLO 08862790
GANADORES DE 100 SOLES
ADELITA HAYDE LOPEZ CASANTO 4352181
ADOLFO FELIPE VILLATA BRINDANI 06638027
ALEJANDRA PATRICIA GASTAÑADUY DE LA CRUZ 43429610
ALEJO SANTIAGO PERALES SANTANDER 6272607
ANA RAQUEL LUNA VERDEGUER DE VALVERDE 10321928
ANGEL HERNAN BRICEÑO LLUEN 6749217
ANTERO TORRES HERRERA 9623978
ANTONIA BARBOZA RUIZ 7014759
BRAULIO CESAR TORRES FLORES 47801653
BRIYIT VANESA HUARANCA SUMI 70100272
CARMEN TEODORA BROWN VELASQUEZ 7206687
CESAR AUGUSTO LUCANO HUAMAN 16695265
CESAR MARCO BUSTAMANTE QUINECHE 6061860
DELIA SALINAS HERMOZA 8754047
EDITH MAGALY LIÑAN CASTRO 41121399
EDUARDO EVER ALEGRE GUERRERO 20564866
FAUSTINO EMILIO ALARCON BASURTO 6028633
FRANCISCO YERSON MEJICO CARHUANCHO 46758002
FRNKLYN RICARDO ZAPATA HERRERA 41983477
GABRIELA DE GUADALUPE CUELLAR VASQUEZ 16708722
GABRIELA DEL PILAR ALCANTARA ARMAS 8139871
GLADYS LUZ SANCHES MOLINA DE ALVA 8184420
HERMINIO REMACHE ORTIZ 7778559
ISIDORO EMILIANO LAZARO ARANDA 7322677
JESUS HILDA MARTINEZ GAMBOA 8567719
JOSE HERMINIO CHERRES MORAN 25441931
JUAN DOMINGO PEYRONE ZAMORA 8478087
JUAN ENRIQUE COLOMBIER TRUJILLO 6015797
JULIO CESAR LAINES VASQUEZ 45047564
KARINA COELLO ALAMO DE LEON 40876308
LUIS GONZALO HUACCACHI HUAMANI 74729516
MANUEL ANTONIO ROMERO VALLE 9925034
MARIA CECILIA CANALES CARO 9575374
MARIA DEL PILAR LOPEZ NECIO SUP DE SILVA 25854934
MILTON RAUL BERNAL VALQUI 6034223
NANCY CRISTINA OBREGON SANTA CRUZ 44157524
NARDA LUZ VILLENA PONCE 8159338
OLGA YOLANDA AVILA MARCHAN DE COTRINA 10530793
ROBINSO ALEXSIS BRAVO ANDRADE 43371440
ROGGER HENRRY VASQUEZ CACEREZ 46212333
ROSA ANJELINA RUIZ QUISPE 40323305
SANTOS LINO TORRES SAIRITUPAC 7416769
SANTOS VALDERRAMA ASUNCION 8316679
SERGIO REYES OLAYA 47168063
SOLAGNE TERESA PECHO GONZALES 43300259
SONIA MARIBEL BARRETO QUISPE 8902735
TERESA AMANDA PEREZ TORPOCO 10191808
TORIBIA DORIS MALAGA SAAVEDRA 7217204
VICTOR RIVERA CAJAS 10403977
VILMA ELIZABETH RAVELO CUZCANO 7278527
GANADORES DE 500 SOLES
ALBERTO VELASQUEZ VELASQUEZ 25444190
ALCIDES NAVARRO QUISPE 9044980
ALEJANDRO ANTONIO NAVARRO LUYO 45939867
ALEXANDRA GIANELLA RAMOS SALCEDO 70173000
ALIPIO TARCISIO CIFUENTES CUEVA 08519367
ANTHONY BRAYAN CESPEDES RAMOS 47884185
ANTONIO WALTER RYES SANDOVAL 16178242
ARMANDO TELLO CHAVEZ 9485537
AVELINO ALVAREZ CHAMPI 8934254
BERTHA TAIPE CORDOVA DE BOLIVAR 9421538
CARMEN MARIA NINAHUANCA CASACHAGUA 10417931
CARMEN ROSA HUAMAN CACERES 25420153
CECILIO AYAUCAN CAMPOS 7227183
DENNIS JULIO KANASHIRO KUSHINIMEN 9299906
DIAMELA DOMINGUEZ MEZA 10384697
EDGAR MENDOZA MENDOZA 9485952
ELVIRA LOURDES RIVAS RAMIREZ 47008057
ERNESTO AQUILES QUEVEDO SALAZAR 9959347
FANNY CAROL PALOMINO MENDOZA 9775143
GLORIA LUZ MESTA ROMERO 17413212
GLORIA MERCEDES CORDOVA SILVA 9046357
JOHNNY LUIS SUAREZ GONZALES 6776800
JORGE EBERTH ESCUDERO LOPEZ 9444033
JULIO CESAR INFANSON DELGADO 8952884
LUCERO GERALDINE REQUE SILVA 70591598
MANUEL TEODORO HERNADEZ THORNE 25418702
MARCO ANTONIO CRUZ MEDINA 9551451
MARIA ANTONIETA FERNANDEZ ICARDI 8384666
MARIA DEL CARMEN ÑAUPARI GALARZA 72363643
MARIA ELENA ARESTEGUI VARGAS DE SALAS 25673081
MERI BUENAVENTURA SONO POZO 8099925
NANCY YRMA JARA VIDAL 8640495
ODALYZ POLO CALDERON 47947690
OLGA MARIA CHAVEZ CAMPOS 20890146
PEDRO ANTONICARVALLO MENA 3834681
PRIMITIVO HINOSTROZA CUADROS 25512780
RENZO RODOLFO ALLENDE TAUMA 43724112
RIGOBERTO CORTEZ MARTINEZ 41881599
SEGUNDINO SANTA CRUZ RAFAEL 6844520
VICTOR RAUL ALCANTARA SOLIS 7229094
GANADORES DE MIL SOLES
GLADYS OLGA HUAMAN ALEJOS 7315513
JENNY ISABEL CARDENAS ALVAREZ 44015773
MARCO EDWIN LINARES CERVERA 44211108
RICARDO JORGE LOAYZA VALENTIN 46203368
ROQUE NESTOR CARDENAS ESQUERRE 15589657
GANADORES DE 5 MIL SOLES
CARIN ELIZABETH HUARAZ POZO 43120130
JUAN CARLOS SALVATIERRA SANTA GADEA 8291149
KARINA CCAHUIN ÑACAYAURI 77337828
GANADORES DE 10 MIL SOLES
FORTUNATO FARFAN FERNANDEZ 6642262
WILLY ROGELIO CAPILLO MEZA 8439758
GANADOR DE 15 MIL SOLES
GINA ROXANNA PUPPO CASTILLO 25707693