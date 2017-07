La periodista Milagros Leiva recibió una lección por sus faltas ortográficas en Twitter. Esa fue la razón por la que se convirtió en tendencia en la red social. ¿Qué ocurrió? Resulta que Leiva criticó duramente el error del Ministerio de Educación (Minedu) como muchos, pero no se percató de sus errores ortográficos a la hora de escribir el el mensaje:



“Si el Ministerio de Educación confunde a Simón Bolívar con José de San Martín, entiendo por qué seguimos jalados en el ranking mundial. ¡El colmo!”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.



Si el ministerio de Educación confunde a Simón Bolivar con José de San Martín entiendo porque seguimos jalados en ranking mundial, el colmo! pic.twitter.com/aKypZtUblB — milagrosleiva (@MilagrosLeivaG) 25 de julio de 2017

Su mensaje no pasó desapercibido por el profesor Jesús Raymundo, quien aprovechó el tuit de Leiva para dar una lección de redacción en su grupo de Facebook. Raymundo encontró hasta cinco errores en el mensaje de la periodista:



1. Lo correcto es "Ministerio de Educación", con mayúscula inicial.

2. Se escribe "por qué", separado y con tilde. Es la combinación de la preposición "por" y el interrogativo "qué".

3. Va una coma después de "Martín" (conjunción condicional).

4. Va punto luego de "mundial". Finaliza la idea.

5. Lo correcto es "¡El colmo!", con signo de apertura de la exclamación.



Como era de esperarse, las redes sociales criticaron a Leiva por sus faltas ortográficas. Más tarde, evidentemente fastidiada, la periodista respondió en Twitter.



“Troles de PCM no se preocupen: Sé cómo se escribe por qué, a veces junto para llegar a 140 caract. Lo que no haré es confundir a San Martín (sic)”, tuiteó.



Troles de PCM no se preocupen:sé cómo se escribe por qué, a veces junto para llegar a 140 caract. Lo que no haré es confundir a San Martín 🙀 — milagrosleiva (@MilagrosLeivaG) 25 de julio de 2017

“Gracias por tanta corrección Jesús.Lamento no ser pulcra en 140 caracteres. Eso sí: confundir a San Martín con Bolívar no tiene perdón o sí? (sic)”, respondió Leiva a Raymundo.