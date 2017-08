Milagros Leiva se pelea con maestros en huelga: "Si no se capacitan, son brutos" [VIDEO y FOTOS]

La periodista Milagros Leiva hizo vivir un incómodo momento a dos dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), Pedro Castillo y Edgar Tello. Ella perdió los papeles y sugirió que si no se capacitaban era por brutos.



Milagros Leiva les exigió a los dirigentes que le dijeran quien financia las huelgas. La periodista le echaba la culpa a los dirigentes y profesores en huelga de que los alumnos perdieran el año escolar.



Los dirigentes del Sutep expresaron su preocupación por la privatización de los centros educativos estatales, esto generó la cólera de Milagros Leiva, quien en todo momento ponía en duda la palabra de los dirigentes del Sutep. La periodista se comunicó con la jefa del Gabinete del Ministerio de Educación, Sofía Prudencio, en vivo para aclarar este punto.



“Una cosa es que se busque el apoyo del sector privado a través de la modalidad de aulas por impuesto, Asociación Pública Privada (APP), para poder reconstruir, remodelar y construir nuevas escuelas, porque el Estado solo no va a poder hacerlo en el tiempo que se necesita”, explicó Sofia Prudencio al programa 'Todo se sabe'. Los ánimos se caldearon en el set debido a la actitud de Milagros Leiva.



Milagros Leiva les volvió a exigir a los profesores que le dijeran quién los financia y les pidió explicaciones por las infiltraciones del Movadef a la huelga. "Bueno puede haber de todo tipo", indicaron los dirigentes.



Milagros Leiva se ofuscó más cuando los maestros le dijeron que habían cobrado sin dar clases. "Se dan cuenta, será su derecho, pero yo cobro porque trabajo, es un delito poner en riesgo a los alumnos a perder las clases", explica la periodista.



La periodista volvió a referirse a la intransigencia de los dirigentes. “Usted lo que tiene que reconocer es que no quieren escuchar y que ya tienen un discurso aprendido, como loros, que no quieren, cómo es posible. Profesor Tello, la jefa de Gabinete acaba de decir que están mintiendo, que no quieren privatizar, que no van a despedir, les está dando hasta 3 posibilidades de capacitarse, si no se capacitan ya pues son brutos”, dijo una colérica Milagros Leiva.