Se hizo justicia pero no la suficiente. Milagros Rumiche, la joven madre de familia que fue salvajemente golpeada por su expareja Carlos Feijóo Mogollón, afirmó que apelará la sentencia de 10 años de prisión efectiva y el pago de una reparación civil de 20,000 soles a su agresor por el delito de tentativa de parricidio.



“Diez años no es nada, mi vida vale mucho más y ese hombre (Carlos Feijóo Mogollón) intentó matarme y no es justo que le impongan esta pena. Deberían darle 15 o 20 años, vamos apelar esta decisión y llegaremos hasta las últimas consecuencias por lo que me hizo”, acotó la mujer, cuyo caso se convirtió en uno de los más emblemáticos del movimiento Ni una menos.



Por su parte, el fiscal a cargo del caso, Belisario Martínez Burga, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Tumbes, manifestó a la agencia Andina que, tras la investigación y pericias correspondientes se logró demostrar la intención de Carlos Feijóo Mogollón de matar a Milagros Rumiche, al llevarla a un lugar desolado como playa Hermosa.



Para la fiscalía existe tentativa de feminicidio que establece una pena mínima de 15 años, sin embargo, el representante del Ministerio Público dijo que se realizó una tipificación alternativa como tentativa de parricidio, pero aclaró que “se sustentó en todo momento” el mencionado delito en su acusación inicial.



El fiscal Martínez Burga agregó que apelará este fallo. “Una vez que se lea el íntegro de la sentencia programado para el 1 de setiembre, vamos apelar para que sea analizada en instancias superiores y verificaremos si es proporcional la pena para apelar en todo caso por más años”, añadió.



Durante el proceso, la Fiscalía solicitó una pena de 14 años y 11 meses de prisión para Carlos Feijóo Mogollón, así como una reparación civil de 50,000 soles, además de sustentar el caso por el delito de tentativa de feminicidio. El fallo fue dictado por el Juzgado Colegiado Permanente Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.



El atentado contra Milagros Rumiche ocurrió el 16 de julio de 2016, cuando Carlos Feijóo Mogollón la condujo con engaños a un descampado de Playa Hermosa donde la atacó a patadas y golpes hasta dejarla inconsciente. Posteriormente, la mujer logró reponerse y fue auxiliada por personal de la Policía Nacional que la condujo a un hospital donde recibió atención médica.



La víctima recibió apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como de la Unidad de Apoyo a Víctimas y Testigos (Udavit) del Ministerio Público hasta su recuperación total, mientras que su agresor permaneció prófugo de la justicia por más de cuatro meses antes de ser capturado por las autoridades.

