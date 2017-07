La ministra de Educación, Marilún Martens, descartó que su hijo haya postulado al programa Beca 18 como denunció el diario Exitosa en su edición de hoy y enfatizó que tampoco ha recibido ninguna beca del Estado.



En declaraciones a la agencia Andina, la titular del Ministerio de Educación precisó que su hijo Gabriel Eduardo Aguirre Martens postuló en el 2014 a la Beca Presidente de la República, que financia maestrías y doctorados en el extranjero.



“Debo ser clara en este tema. Beca 18 es para jóvenes que no superan los 22 años, que se encuentran en pobreza extrema, y es para hacer estudios de pregrado”, señaló Marilú Martens, al tiempo que recalcó que su hijo no ha obtenido ninguna beca del Estado.



La titular del Ministerio de Educación precisó que su hijo tenía 26 años cuando decidió postular de forma independiente a varios programas públicos y privados para financiar sus estudios de posgrado en políticas públicas en la Universidad de Harvard, entre ellos la Beca del Banco Mundial, la Beca Fullbright, becas otorgadas por la propia casa de estudios y la Beca Presidente de la República.



Hijo de Marilú Martens responde a denuncia sobre denuncia de postulación a Beca 18

“De acuerdo a las bases del 2014, para postular a la Beca Presidente de la República el postulante debía demostrar que no tenía recursos suficientes para cubrir estudios de posgrado en el extranjero, ni un ingreso mensual per cápita del hogar superior a las 7 remuneraciones mínimas vitales (5,950 soles). Al postular, mi hijo indicó un ingreso familiar de 62,300 soles, que era el monto que en ese entonces percibía la familia. Por lo tanto, como correspondía, no se le otorgó la beca”, añadió Marilú Martens.



La ministra de Educación dijo que en 2014, ella trabajaba como asesora del Despacho de Asesores del portafolio que ahora encabeza y que la única restricción que establecían las bases de la Beca Presidente de la República “era para parientes directos de trabajadores del Pronabec”.



“No se violó ni se cometió ninguna falta ética. Tampoco hubo favoritismos o presiones, es por eso que se le niega la beca, pues era lo que correspondía por el tema de ingresos económicos”, agregó la titular del Ministerio de Educación.



Sobre la denuncia que señala que se ha despedido a muchas personas en Pronabec como represalia por haberle negado la beca a su hijo, Marilú Martens dijo que eso “es absolutamente falso” ya que su hijo postuló en el 2014 y la extrabajadora fue separada del cargo recién el mes pasado, lo que responde a una reestructuración interna a cargo de la actual jefa de Pronabec.

Quiero aclarar que mi hijo nunca obtuvo una beca ni postuló al programa Beca 18, que es para pre grado. (1/4) — Marilú Martens (@marilumartens) July 31, 2017

Postuló a Beca Presidente de la República en el 2014 que es para posgrado y no calificó a la misma (2/4) — Marilú Martens (@marilumartens) July 31, 2017

El 2014 yo era asesora del Despacho de Asesores del Minedu. La restricción era para parientes directos de trabajadores de PRONABEC (3/4) — Marilú Martens (@marilumartens) July 31, 2017

Quiero aclarar que no se violó, ni se cometió ninguna falta ética. Tampoco hubo favoritismos o presiones. (4/4) — Marilú Martens (@marilumartens) July 31, 2017

En la misma línea se pronunció Gabriel Eduardo Aguirre Martens, hijo de la ministra de Educación, que dijo que la denuncia de que su madre lo postuló a Beca 18 para financiar sus estudios de posgrado “es totalmente falsa y mal intencionada”.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.