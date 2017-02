Ministerio de Educación prohibirá ceremonia de formación en colegios durante todo el verano [VIDEO]

Con temperaturas que bordearán hasta los 32 grados y que amenazan con extenderse hasta más allá de marzo, este verano es sin duda uno de los más calurosos en los últimos años. Y quienes sufren más con esto son los niños durante el inicio del año escolar.



Es por ello que el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que prohibirá las ceremonias de formación escolar al aire libre durante el verano así como la exposición de los escolares a altas temperaturas, anunció la titular del sector, Marilú Martens.



“Vamos a emitir una normativa donde se indica que los directores de los colegios no deben exponer a los estudiantes a altas temperaturas y que tampoco se realice la formación escolar”, indicó la ministra Marilú Martens a la agencia Andina.







La titular del Ministerio de Educación señaló que los directores escolares deben velar por el bienestar de sus alumnos y que, por tal motivo, en este verano no habrá ceremonias de formación en los patios de los colegios públicos.



Asimismo, por el momento, la ministra Marilú Martens dijo que no se ha considerado posponer el inicio del año escolar a causa del intenso calor, aunque recomendó a los padres de familia enviar a sus hijos al colegio con gorras y protección contra la radiación ultravioleta.



Por su parte, la titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Killa Miranda, recalcó que los estudiantes no tienen la obligación de ir a clases con uniforme y que más bien deben usar ropa de tela delgada o de algodón para soportar el intenso calor.

​

QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.