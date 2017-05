¿Pensabas comprar un celular robado? Cuidado, varios ya quedaron inservibles

El 9 de mayo, el Ministerio del Interior inició la campaña ‘Celular robado, celular bloqueado’ para acabar con el robo de estos equipos. A diez días de su lanzamiento, cerca de cien mil móviles ya han sido bloqueados.



Carlos Basombrío, titular del Ministerio del Interior, dijo que esta iniciativa busca que un celular robado ya no sirva para nada. Además, recordó que quienes lo adquieran ilícitamente o, teniéndolos en su poder no los devuelven a las operadoras, serán denunciados ante el Ministerio Público.



Como se sabe, los celulares reportados como robados pasan a una lista negra y son bloqueados en coordinación con las empresas operadoras. Si alguien lo compra por error, debe devolverlo dentro de las 48 horas para no ser denunciado.



Hasta diciembre, según el ministro, se espera reducir en un 40 % el robo de móviles. Además, dijo que se inhabilitarían los primeros 50 mil equipos cuyo código o serie electrónica (IMEI) figura en la ‘lista negra’ de las empresas operadoras.