Ministerio de la Mujer saluda a empresas por “no avalar la homofobia y apología a violencia de género”

Phillip Butters ya no pertenece más a Radio Capital y desde ayer, antes que la emisora emitiera un comunicado oficial donde detalla el verdadero motivo de su salida, varias marcas anunciaron que ya no auspiciarían el programa que este conducía a raíz de su polémico discurso en la marcha “Con mis hijos no te metas”.



Esta decisión fue aplaudida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que a través de sus cuentas en las redes sociales saludó la decisión de dichas empresas “de no avalar la homofobia y apología a violencia de género” promoviendo el hashtag #IgualEsIgual.



“Saludamos la decisión de empresas de no avalar la homofobia y apología de violencia de género. El cambio cultural es tarea de todos #IgualEsIgual”, se lee en el mensaje difundido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ya tiene más de 1,400 reacciones.







Si bien la publicación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no hace una mención directa de cuáles serían estas empresas se puede deducir que serían las marcas que confirmaron el retiro de su publicidad del programa de Phillip Butters en Radio Capital y de la emisora por cortar su vínculo con él.





Phillip Butters

