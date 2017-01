Ministerio de Salud: Hospital Dos de Mayo a punto de colapsar

Tal igual que otros nosocomios de Lima y provincias, el hospital Dos de Mayo del Ministerio de Salud, está punto de colapsar. Pues los equipos médicos necesarios para realizar operaciones quirúgicas y atender a los enfermos, están malogrados.



Incluso algunos pacientes tienen que esperar meses para que se les programe la fecha de la intervención quirúrgica que requieren con urgencia, quedando en riesgo sus vidas.



En imágenes mostradas por el programa América Noticias, se aprecia equipos médicos malogrados. Además un galeno denunció que tienen que operar a una temperatura de 27° C , pues el aire acondicionado del quirófano está malogrado, desde hace meses, lo que va contra las reglas de seguridad e higiene establecidas para una sala de operaciones.



Otro hecho lamentable, es que no hay camillas para los pacientes, y los que la tienen, están instalados en los pasillos. A la vez, los baños, pabellones, se encuentran en precarias condiciones.



Un funcionario del hospital Dos de Mayo del Ministerio de Salud, señaló que se ha llegado a esta situación, debido a que el presupuesto que les entrega el Ministerio de Economía, tiene la directiva de que el dinero sea utilizado solo para la adquisición de medicamentos e insumos, y no para el mantenimiento de las máquinas, de las instalaciones, al igual que de otros servicios.



Meses atrás la Defensoría del Pueblo, denunció que los equipos de salud del Hospital Dos de Mayo del Ministerio de Salud, se encuentran sin mantenimiento e incluso se malogran en plena intervención quirúrgica.