Ministra de Justicia ratificó respaldo a Julia Príncipe

La ministra de Justicia, María Pérez Tello, ratificó su respaldo a la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, quien ha sido cuestionada por el lazo amical que sostiene con el Moisés Tambini, ex abogado del ex presidente Alan García.



“Nos ha demostrado (Julia Príncipe), a través de su historia personal, valentía, coraje y honestidad”, indicó al recordar que ello fue evidente cuando, como procuradora en materia de Lavado de Activos, se enfrentó al poder en el gobierno pasado.



Marisol Pérez Tello, recordó, que el actual régimen eligió a Julia Príncipe, para la defensa jurídica del Estado, como señal garantía por su autonomía.



“No tengo ninguna razón para pensar que eso no es así. Si cedimos la presidencia de la defensa jurídica elegimos a una persona que lo iba a hacer mejor que nosotros. Mi opinión sobre Julia Príncipe no ha cambiado en absoluto”, enfatizó.



Sostuvo, además, que las fotos donde aparece Príncipe junto a Moisés Tambini, exabogado del expresidente, Alan García, son solo eso: fotografías.



Refirió, asimismo, que si hay una conducta de cualquier persona que señale algún indicio razonable de que puede no estar en el camino de la lucha contra la corrupción, se tomará las acciones que correspondan.