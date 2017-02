Miraflores: Gran aniego afecta locales y viviendas [VIDEO]

Un inmenso aniego que se viene registrando desde las 8 de la mañana en la avenida Pardo, en Miraflores, no solo afecta a los miles de transeúntes, sino a los locales de la zona.



Según el reporte de canal N, el aniego causó malestar entre los transeúntes y sobre todo conductores que no pueden transitar por el lugar debido a que se encuentra cerrado.



La cuadra 6 de la avenida la Paz cruce con la avenida Bolognesi, fue acordonada para evitar algún accidente, pues ha sido necesario colocar una gran manguera desde el punto de trabajo hasta otro buzón de agua para que corra el agua y no se empoce más.



El municipio de Miraflores pidió paciencia a los afectados y señaló que en las próximas horas se restablecerá el tránsito, luego que Sedapal termine los trabajos en la zona.