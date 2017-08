Un sujeto en aparente estado de ebriedad desató una balacera en una discoteca en el distrito de Miraflores. El hecho causó terror entre los vecinos, quienes denunciaron estar cansados de los constantes escándalos al interior y fuera del local. Se trata de la discoteca Tumbao Vip.



Tras la balacera, las cámaras del noticiero 90 Segundos, de Latina, registraron el momento en que varias personas ingresaron al local como si nada hubiera pasado.



Minutos antes, un sujeto había realizado una serie de disparos contra las personas que se encontraban en la calle. El hecho ocurrió esta madrugada en el jirón Bellavista.



Testigos aseguraron que el sujeto intentó ingresar a la discoteca con botellas de whisky, pero al no dejarlo entrar, regresó a su auto, sacó una pistola y comenzó a disparar.



Pero eso no es todo. Después de la balacera, apareció la cantante Yahaira Plasencia, quien ingresó al local junto a su orquesta para continuar con su show.



¿Por qué los agentes de fiscalización de la municipalidad de Miraflores permitieron que el local siga operando pese a este grave hecho?



"La discoteca Tumbao Vip es famosa por abrir siempre hasta las 6 de la mañana. No sé con qué permiso. Y está alojando a la gente que tiene el arma", contó un vecino.