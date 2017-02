Con mis hijos no te metas: debate sobre 'ideología de género'

MARILÚ MARTENS

"El sexo es la diferencia biológica con la que nacemos. Usted nace hombre y yo nazco mujer'... El género comprende las construcciones que hacemos socialmente"



Ministra, los defensores de ‘Con mis hijos no te metas’ dicen que sí existe la denominada ‘ideología de género’ y usted miente, ¿qué tiene que responder?

En diferentes oportunidades hemos tenido reuniones con grupos que conforman este colectivo, que son muchos. Son grupos religiosos y conservadores, a los cuales hemos podido llegar, pero a algunos no hemos podido llegar. Nos han escuchado algunos, otros no. Algunos han entendido que no existe ‘ideología de género’ en el currículo nacional. Lo que existe es un trabajo de igualdad de oportunidades, de derechos y deberes que promueve tanto en los niños, niñas y jóvenes un desarrollo mediante las competencias y las capacidades de su potencial a través del currículo.



Ellos aseguran que buscan confundir a la población porque una cosa es lograr la igualdad entre varón y mujer, y otra que el sexo se ‘construye socialmente’...

No, nosotros no buscamos confundir, al contrario, lo que buscamos es aclarar y por eso estamos haciendo todas estas mesas de trabajo con diferentes actores de la sociedad y con padres de familia y profesores. Aclaramos porque en el currículo nacional hay un glosario que es muy claro en lo que es sexo, que es la diferencia biológica con la que nacemos. Nacemos hombres y nacemos mujeres y hay un glosario en el que se define qué cosa es género, qué son las diferencias, los estereotipos, los atributos con los que la sociedad nos califica según donde nacemos... Lo que proponemos es igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.



¿A los niños de 5, 6, 7, 8 y 9 años se les va a hablar de estos temas?

En inicial, por ejemplo, no se enseña educación sexual, a los chicos de primero lo que se les enseña en educación sexual es a comunicarse con personas mayores si se sienten incómodos. A poder practicar los mismos deportes que las niñas, eso es lo que se enseña. No se enseña otra cosa y las personas pueden ingresar al programa curricular y ver qué es lo que se enseña.



¿Qué es lo que se busca generar en el alumnado con esta currícula?

Igualdad de oportunidades, de derechos y deberes. Que los chicos y las chicas puedan desarrollar las mismas competencias y tengan las mismas oportunidades. Además, también buscamos espacios de respeto, de no discriminación en las escuelas por ningún tipo de diferencias que puedan tener los chicos.



Ellos también aseguran que ustedes promueven que todo es relativo y que la sexualidad se puede elegir con toda libertad, sin importar el sexo con el cual nacieron ¿es así?

No, no es verdad. El sexo es si se nace hombre o mujer y eso está claro en el glosario. Lo que sí decimos es que a raíz de estereotipos que la sociedad te pone, te puede limitar a que una niña estudie una carrera determinada o que deserte del colegio porque la familia le da la prioridad al varón a que siga sus estudios. Eso es lo que se enseña en el currículo nacional, no es otra cosa.



He leído las 116 páginas del currículo y en la página 16 tengo una consulta. Ahí dice “si bien lo masculino y lo femenino se basa en una diferencia biológica y sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones”. ¿Lo puede explicar?

Nosotros estamos haciendo justamente todas esas aclaraciones. He explicado varias veces que hay dos diferencias que son el sexo y el género. El sexo es la diferencia biológica con la que nacemos. Usted nace hombre y yo nazco mujer. Y el género comprende las construcciones que hacemos socialmente, históricamente. Usted usa terno, yo uso aretes, y eso es el género y se construye según el espacio donde vivimos. En Escocia usan falda los hombres, aquí no usamos falda. Entonces, eso es lo que se construye según el espacio donde se vive y eso es lo que nosotros queremos decir en el currículo. No es otra cosa.



¿Por qué no dejar que los padres sean los que hablen de estos temas con sus hijos?

Por supuesto, los padres son los primeros. La familia es la primera que debe hablar de estos temas con los hijos. Nosotros somos un complemento. La familia es la primera que debe inculcar en los hijos los valores. ¿Dónde están los padres? ¿Por qué los padres no están enseñando valores a sus hijos hoy día? Nosotros promovemos y llamamos a la familia para que sean los primeros en enseñar los valores a nuestros estudiantes.



¿Usted es católica?

Yo soy católica. Soy una religiosa practicante de su credo religioso.



¿Qué piensa del cardenal Cipriani?

También he podido conversar con él. Él tiene su postura. No he visto que se haya manifestado mucho pero él también habla de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Y también resalta el valor de la familia y lo he escuchado decir dónde está la familia que no inculca los valores en los hijos.



¿Se va a seguir enseñando religión en los colegios?

Sí, por supuesto.



¿Qué mensaje les daría a los padres de familia ahora que se está por iniciar el año escolar?

Que apoyen a sus hijos, que los lleven con la alegría de iniciar el año escolar. Estamos comenzando el 13 de marzo. Estamos trabajando arduamente en el Ministerio de Educación, los docentes están esperándolos en las clases, estamos trabajando para que todos los componentes que aseguren un buen inicio del año escolar estén a tiempo y no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Hemos estado en Tumbes, en Tacna. Estamos viajando por todo el Perú verificando que todos los docentes estén en sus aulas, que los directores estén trabajando y a los padres les diría que lleven a los hijos, que los apoyen pues son los primeros formadores de los estudiantes, de los 8 millones de estudiantes que tenemos en la educación básica.



Gracias ministra por concedernos esta entrevista...

Gracias a usted.

CHRISTIAN ROSAS

​Algunos defensores del Ministerio de Educación afirman que lo que ustedes promueven es una tontería y es producto de gente ‘cavernaria’ que genera discriminación...

Esa es, lamentablemente, la respuesta cínica y desinformada de parte de nuestros servidores públicos. Lo lamentamos porque son servidores asalariados de nuestros impuestos y están para servir al pueblo, no para juzgar a quienes les dan de comer.



También señalan que la visión tradicional de la familia y el mundo han cambiado, ¿qué tiene que decir?

Desafortunadamente están confundidos en su apreciación porque la familia es un elemento natural que antecede al Estado y a la Iglesia. O sea, la familia es la unión de un hombre y una mujer que se juntan para reproducir un hijo. No importa la religión, la cultura, el pensamiento o el sistema político, todo ser humano viene de un padre y una madre, por eso todos los tratados internacionales y la Constitución Política del Perú no definen lo que es la familia. Solamente se limitan a reconocer que la familia es un elemento natural porque pertenece a la reproducción humana y esta pertenece a las ciencias naturales. Los estados no tienen potestad para definir lo que es la familia, solo la reconocen.



¿Con esta currícula se les va a decir a los niños de 5, 6, 7, 8 y 9 años que el sexo se construye socialmente?

Efectivamente, en la currícula, en la página 16, se inserta el término identidad de género que dice “así como hay un sexo biológico, hay un sexo psicológico” y dada esta interpretación ideológica es que cuando se produjo la Guía de Educación Sexual Integral, se contó la historia de un niño que se llama Oliver Button que es una nena, o sea, una mujer. Este es el claro ejemplo de lo que significa identidad de género. Lo único que ha hecho el ministro de Educación es esconder y ocultar la Guía de Educación Sexual, pero lo que no quieren hacer es retirar el término ‘identidad de género’...



La campaña ‘Con mis hijos no te metas’ ha sido multitudinaria pero el ministerio no les hace caso. ¿Qué van a hacer?

Tristemente, el ministerio pretende rechazar, ignorar y menospreciar la Organización de los Padres de Familia y la Sociedad Civil para afrontar esta ideología. Entonces, por esta razón, estamos convocando a una marcha nacional en los 24 departamentos del Perú este 4 de marzo para, una vez más, reclamar nuestras exigencias al Gobierno. Asimismo, también queremos anunciar nuevas medidas estratégicas en nuestra campaña de lucha por los derechos ciudadanos.



¿Miente la ministra Marilú Martens?

Miente de una forma cínica. Es una actitud mitómana y, sobre todo, que representa solipsismo, donde una persona rechaza otra realidad, y lamentablemente para la ministra no existe otra realidad más que la que ella sostiene y con la que está completa y absolutamente adoctrinada. Eso eleva aún más la preocupación de los padres de familia.



Ustedes han hablado que la imposición de la ‘ideología de género’ ha causado grandes daños en los niños a nivel mundial. ¿Cómo cuáles?

Te doy un ejemplo de un niño que se llama Tomás de 8 años en Inglaterra, que fue adoptado por dos madres lesbianas y que en el colegio le enseñaron que él podía construir su identidad de género como su madre, mujer. Y las madres dijeron ‘qué bueno que mi hijo Tomás quiera ser mujer’ y le inyectaron bloqueadores de hormonas para evitar el desarrollo de sus vellos faciales, su cambio de voz, sus hombros y le cambiaron de nombre, pues ya no se llama Tomás, se llama Tammy y ya no es un niño, sino una niña y así se refieren a él. Han vulnerado y violado su identidad...



¿Quién está detrás de lo que ustedes llaman ‘ideología de género’?

Es una nueva forma de colonización, es una colonización psicológica de la humanidad. Es una afrenta contra la libertad humana. Por esa razón reaccionamos de una forma muy decidida y estamos dispuestos a seguir luchando hasta que logremos los objetivos.



¿Qué otro ejemplo tiene?

Más sorprendente aún es la portada de la National Geographic del mes de enero de este 2017, donde tiene toda una edición especial sobre la Revolución del Género y muestran a un niño de nueve años vestido de mujer, de rosado con cabello largo y este niño dice: “Lo mejor de ser una niña (psicológicamente) es que no tengo que fingir más ser un niño”. Esa imagen y la del niño Tomás es la ilustración gráfica de lo que es la ‘ideología de género’.



¿No les parece correcto a ustedes que el Estado se encargue de darle a los estudiantes una formación más tolerante y que no discrimine?

Lo que sucede es que acá no se está dando tolerancia, lo que se está evidenciando es un abuso psicológico. La Constitución, en el artículo 15, dice claramente que el educando tiene derecho a una formación que respete su identidad. Por lo tanto, decirle a un niño que puede construir su identidad es anticonstitucional.



Muchas gracias señor Rosas por concedernos esta entrevista.

De nada, muchas gracias a ti.

