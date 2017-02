'Con mis hijos no te metas' estrenó canción. Se trata de un video protagonizado por padres de familia de la "Corporación El Agustino", tal como señala la descripción del videoclip en YouTube.



En el video de casi tres minutos de duración se puede ver a siete mujeres arrodilladas -todas en falda- en el césped de un parque entonando la canción.



"Con mis hijos no te metas, no, no, no te metas, con mis hijos no te metas, oíste bien, oíste bien", cantan las mujeres señalando a la cámara. Detrás de ellas, un tecladista y un guitarrista.



"Los trajimos al mundo para ser felices para que el cielo sea su límite", cantan los padres de familia. "Para que crezcamos como ciudadanos de bien y alcancemos las nubes y más allá también".



Pero hay un detalle que llamó la atención de los usuarios de las redes sociales. En el video aparece el logo de marca Perú. ¿Qué tiene que ver el Mincetur en todo esto?



De acuerdo a YouTube, el videoclip 'Con mis hijos no te metas' fue publicado el pasado 12 de enero. Hasta la fecha tiene más de 3 mil reproducciones.