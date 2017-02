'Con mis hijos no te metas': Policía lanzó bombas lacrimógenas contra manifestantes [VIDEO]

En una nueva jornada de movilización, varios colectivos, padres de familia y muchos jóvenes se reunieron para protestar contra la llamada 'ideología de género' en el Cercado de Lima. Sin embargo, su manifestación presentó algunos incidentes con las autoridades cuando estaban cerca del Congreso.



Fotos y videos en las redes sociales dieron cuenta que la Policía lanzó bombas lacrimógenas contra la marcha, que lleva el distintivo 'Con mis hijos no te metas'. Como se puede ver en uno de los clips, los asistentes tuvieron que replegarse.



Hay que mencionar que 'Con mis hijos no te metas' tiene planteado el retiro de la supuesta 'ideología de género', la cual indican será implantada en el currículo escolar por el Ministerio de Educación y ‘sería dañina’ para los menores.



Hay que mencionar que los partidarios 'Con mis hijos no te metas' anteriormente pasaron por la avenida Javier Prado y provocaron gran congestión vehicular y muchos retrasos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.