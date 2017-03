Con mis hijos no te metas: Raúl Fernández apoya campaña, pero es 'troleado' por curioso detalle [VIDEO]

Las posiciones con relación al colectivo Con mis hijos no te metas son muy diversas. Por una parte están los críticos de esta tendencia, mientras que otros se han mostrado a favor de un cambio en la currícula escolar para retirar la llamada 'ideología de género'.



En este contexto no son pocas las figuras que se han unido para impulsar a Con mis hijos no te metas, como Patty Wong, Cati Caballero y el jugador Raúl Fernández. Este último ha sido blanco de muchos comentarios en Facebook tras grabar un video en el que se mostraba a favor de la iniciativa conservadora.



Las respuestas que se pueden ver en el clip, que está desde ayer en el fanpage de Con mis hijos no te metas, dan cuenta de un detalle que se les escapó a quienes produjeron el video para el colectivo: el polo que usó Raúl Fernández.



Este podría pasar desapercibido para muchos ya que su detalle del centro, un arco iris con el logo de la marca deportiva Adidas, pasa de forma inocente. Nada extraño a primera vista, la verdad. Pero hubo usuarios que supieron qué era todo ello.

Con mis hijos no te metas Alguien se equivocó de polo.

TROLEADA A GRANEL

El polo que usó Raúl Fernández era de la campaña Adidas Pride (Adidas Orgullo, en inglés), el cual reivindicaba los derechos de la comunidad gay. Sin duda, una coincidencia que no les gustará a los partidarios de Con mis hijos no te metas.



Más de un usuario manifestó, de una forma muy jocosa, este detalle que podría hacer que el empeño que mostró Raúl Fernández en video se vaya por tierra.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.