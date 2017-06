La Molina: Abuelita abandonada vive entre la basura, ¿y su familia dónde está? [VIDEO]

Vecinos de La Molina denunciaron que una anciana vive entre la basura acumulada en el pasillo de su casa. La mujer, de aproximadamente 90 años, se encuentra en total estado de abandono y al parecer sufre de alteraciones mentales. ¿Dónde está su familia?



"La señora vive sola, hasta hace algunos años su única compañía era un perrito viejito que ya falleció", narró uno de los vecinos.



Necesita ayuda urgente. De acuerdo al informe de Latina, la mujer vive dentro de su casa en un basural lleno de ratas y otros animales.



Pero las condiciones en las que vive Yolanda Jauco de Li no solo podrían traerle complicaciones de salud a ella, también a los vecinos de la zona.



En tanto, el municipio de La Molina logró comunicarse con la familia de Yolanda Jauco, pero recibió una desconcertante respuesta. "Lo que ella haga adentro del domicilio no le genera ningún problema a los demás", indicaron sus familiares. Increíble. ¿Acaso no les importa que doña Yolanda viva en estas condiciones?