La Molina: detienen a empleada que robó 70 mil soles en joyas [VIDEO]

Abusó de la confianza de la persona que le dio trabajo. Julissa Tirado Huamán (18) robó joyas valorizadas en 70 mil soles. El hecho ocurrió en la urbanización residencial La Lomas, en La Molina.



Tirado era empleada del hogar en el departamento de María Teresa Betlrán Sandoval. La joven confesó que violentó los cajones en donde estaban los objetos de valor.



"Ya sabía que ahí yo tenía mis joyas. Ella misma me ha dicho que lo ha abierto con desarmadores y ha sacado todo, ha salido y le ha entregado al hombre del taxi", indicó Beltrán.



La coartada. Tirado dijo que el hermano de la dueña le pidió las joyas. "Yo no soy de acá y no tengo hermanos en el Perú", agregó la víctima.



En tanto, en San Martín de Porres, la policía detuvo a Jody Palante Huaranca (39), quien maneja un vehículo color negro. El sujeto aceptó que él se llevó las joyas. "Las he dejado con una chica en la Av. Perú", confesó.



Jody y Julissa aseguraron que no se conocían, pero la policía constató que ambos viven en Manchay y sí se conocerían.